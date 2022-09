E em Portugal, porque não vemos sindicalistas na televisão a explicar-nos o bê-a-bá do aumento do custo de vida?

Os sindicalistas na televisão

Raquel RIBEIRO No Reino Unido, os sindicalistas tomaram conta do 'prime time' da televisão e são hoje o principal rosto da oposição ao governo do Partido Conservador.

Escrevi aqui em Abril sobre as lutas laborais nos EUA, onde muitos sindicatos têm sido criados em poderosas multinacionais, e cujas vitórias para os trabalhadores são as maiores desde a década de 30 do século passado. Não há dia em que um café da Starbucks ou um armazém de logística da Amazon, num qualquer estado norte-americano, não se organize num sindicato, apesar das chantagens, perseguições ou ameaças.

Há particularidades da lei laboral norte-americana que dificultam a organização dos trabalhadores em sindicatos e a sua luta colectiva por direitos, incluindo o direito à greve. O mesmo se passa, a outra escala, no Reino Unido, onde a Lei da Greve de 2016 veio alterar a de 1992 (e já essa trazia o lastro dos danos do Thatcherismo para o sindicalismo britânico), que dificulta processos de organização, impõe limites às votações ou ao número de dias de greve.

Com um Partido Trabalhista em aparente colapso, fruto de uma disputa ideológica interna, completamente alheado das dificuldades económicas de milhões de britânicos perante o aumento do custo de vida, assumindo claramente a sua tendência centrista, de direita, até, e assinando o divórcio com o sector "trabalhista" que lhe deu o nome na viragem do século XIX para o XX, as lutas sindicais no Reino Unido ganharam uma visibilidade inesperada este Verão.

Essa visibilidade não se nota apenas no impacto que greves dos transportes colectivos aos tribunais, dos cantoneiros aos Correios estão a ter por todo o país (e mais lutas se avizinham, dos professores aos bombeiros). Nota-se, acima de tudo, na forma como os sindicalistas se transformaram nas "estrelas" do comentariado na televisão e nas redes sociais. Ao ponto de, perante o silêncio do Labour, se terem tornado no rosto da oposição política ao governo de Boris Johnson.

Dos programas de entretenimento da manhã aos debates sérios em prime time, vozes como Mick Lynch, Eddie Dempsey, Dave Ward ou Sharon Graham estão a entrar no mainstream a explicar às pessoas o que jornalistas, analistas e políticos não pretendem fazer: que CEOs triplicaram salários em empresas que duplicaram lucros, muitas vezes com apoios do Estado durante a pandemia, despedindo trabalhadores ou reduzindo-lhes salários, agora contraídos pela inflação e pelo aumento do custo de vida, enquanto a orgia das petrolíferas ou do retalho continua de vento em poupa.

São gestos e corpos pouco "produzidos" para a TV, vozes pouco ouvidas, demasiado radicais politicamente, ou de sotaques demasiado cerrados ou "populares" para serem respeitados pelos senhores dos media, numa sociedade elitista como a britânica, onde ainda se vota pelo "melhor sotaque" para apresentar o telejornal.

"Alguns media parecem surpresos que pessoas da classe trabalhadora com sotaque possam articular um caso em defesa de outras, ou tenham ideias sobre a economia, sobre o modo como a política funciona. Eles acham chocante, mas se entrarem nos refeitórios da ferrovia ou forem ao pub local, à igreja ou à mesquita, encontrarão milhões de pessoas articuladas da classe trabalhadora. O facto é que não temos a oportunidade de nos expressar", disse recentemente Mick Lynch.

E em Portugal, porque não vemos sindicalistas na televisão a explicar-nos o bê-a-bá do aumento do custo de vida? Demasiado radicais, talvez? Imagine-se: sindicalistas do retalho a insistir na TV diariamente sobre os lucros da Jerónimo Martins ou da Sonae, enquanto mostravam a tabela de pagamentos ou de turnos dos trabalhadores? Todo o Verão foi marcado por centenas de protestos, lutas e greves em inúmeros sectores em Portugal, da logística aos transportes, dos cantoneiros aos guardas florestais. Pouquíssimos tiveram cobertura mediática. E é comum que os media continuem a preferir fazer cobertura de greves menos como um direito, menos ainda como uma necessidade e muito menos sobre o custo altíssimo que estas têm para quem as faz, insistindo sempre no impacto, a chatice, o incómodo para os cidadãos "comuns".

A verdade é que há muitas décadas havia secções de Trabalho nos jornais, que entretanto foram substituídas por Economia, e agora se chamam apenas Negócios. Quando o trabalho é um negócio, o impacto da greve está obviamente no "consumidor" e nos seus "direitos", ou no "gestor" e nos seus "investimentos", não naqueles que continuam a empobrecer a trabalhar. E muito menos nas vozes que os podem mobilizar.

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Raquel Ribeiro, entre a América Latina e a Escócia Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e em Inglaterra. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. É professora de estudos portugueses na Universidade de Edimburgo.

