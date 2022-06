No Luxemburgo, pusemo-nos a experimentar a cozinha de vários países lusófonos. Trazemos-lhe uma receita de Moçambique.

Sociedade 3 2 min.

Gastronomia

Os sabores lusófonos no Luxemburgo. Matapada de Moçambique

Ricardo J. RODRIGUES No Luxemburgo, pusemo-nos a experimentar a cozinha de vários países lusófonos. Trazemos-lhe uma receita de Moçambique.

Matapada de Moçambique

Só quando chegou ao Luxemburgo é que Haidar Laisse percebeu que, ou aprendia a cozinhar, ou nunca mais ia matar saudades de casa. Foi o primeiro cidadão do país a chegar ao Grão-Ducado depois da independência. "Cheguei em 1986. Havia algumas pessoas com ligação a Moçambique, sim, mas todas com passaporte português. Eu quase nem passei por Lisboa, vim direto de África e apanhei com o choque frontal", conta.

O clima, a vida recatada, o bosque no lugar da selva. "Estava sozinho a enfrentar o mundo. Então comecei a ligar à minha mãe e às minhas irmãs a pedir as receitas dos nossos pratos. O caril de matapa foi uma dos primeiras refeições que me levaram de volta à zona de conforto. Não tinha aqui ninguém, mas tinha um sabor que me dava força para enfrentar a vida."

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Foto: António Rodrigues

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: António Rodrigues Foto: António Rodrigues Foto: António Rodrigues

Na sua infância, era prato de todos os dias. "É comida de pobre, feita com as ervas do quintal e o marisco que o mar oferece a toda a gente", conta. Tem uma opinião muito própria que as melhores comidas do mundo são feitas assim, sem riqueza nem abundância. "Porque é aí que se percebe a mão de um cozinheiro, seja para temperar ou acrescentar os ingredientes no momento certo."

Filho de mãe indiano e pai africano lembra-se todos os dias dos odores da cozinha. "Em nossa casa, a hora das refeições era sagrada, ninguém podia falhar a chamada." E mesmo que tenha viajado para o outro lado do mundo como engenheiro civil, mesmo que tenha trabalhado e criado empresas de jardinagem na Europa Central, mesmo que ajude a liderar a associação que junta os 50 moçambicanos que aqui vivem, ele sabe que é na redução do caldo que a vida se resolve. O caril de matapa, bem vistas as coisas, é a melhor expressão que Haidar encontrou para explicar a sua raiz.

Matapada do Inhambane (para 6 pessoas)

Ingredientes:

12 metades de caranguejo azul

12 gambas

6 caracóis do mar (bullot)

1 mão cheia de camarão seco

1,5 chávenas de amendoim moído

400 ml de leite de coco

250 gramas de folha de mandioca (matapa)

3 tomates médios

2 cebolas médias

2 dentes de alho

Sal e piri-piri a gosto

Preparação:

Num tacho, coze-se a matapa com o alho até a água das folhas de mandioca evaporar. Junta-se o tomate, a cebola, o sal e depois o leite de coco. Vai-se mexendo durante 35 a 40 minutos para o leite não levantar fervura. Quando está apurado, junta-se o caranguejo já cozido, as gambas cruas, os caracóis e o camarão seco. Cozinha-se em lume médio durante 20 minutos. Serve-se com arroz e farofa de milho.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.