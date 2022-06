No Luxemburgo, pusemo-nos a experimentar a cozinha de vários países lusófonos. Trazemos-lhe uma receita de Moçambique.

Os sabores lusófonos no Luxemburgo. Calulu de São Tomé e Príncipe

Ricardo J. RODRIGUES No Luxemburgo, pusemo-nos a experimentar a cozinha de vários países lusófonos. Trazemos-lhe uma receita de Moçambique.

Calulu de São Tomé e Príncipe

Dadá, que na verdade se chama Estáquia Lisboa, só tem pena que o calulu não sirva 50, porque foi assim que ela cresceu – e que a mãe e as vizinhas a ensinaram a cozinhar. Abriu há um par de meses um restaurante em Esch-sur-Alzette, o Saveurs Dada Mesquita, onde joga seguro a cozinhar pratos portugueses e nalguns dias se arrisca nas origens africanas. "Cozinhar comida de São Tomé faz-me tão feliz. É isto que eu sou e é isto que eu quero mostrar ao resto do mundo."

No Luxemburgo não há mais de 230 dos seus conterrâneos, por isso a aposta nos trópicos é arriscada. Mas hoje veio Alda Menezes ajudá-la a cozinhar, e as duas parecem meninas de regresso ao arquipélago. Põem mais disto, põem mais daquilo. Mexem a panela, uma atrás da outra. As duas mulheres ao fogão parecem cumprir um bailado. "É raro podermos mostrar os sabores da nossa terra. Mas acredito que a gastronomia é um dos traços mais fortes do nosso arquipélago, e está na hora do mundo conhecer esse valor", atira a dona da casa.

Foto: António Pires

Dadé nunca teve vida fácil. Perdeu a mãe aos sete anos, aprendeu a cozinhar com as vizinhas e teve de aprender cedo a alimentar uma família de dez. Abriu negócios de comida na capital, formou empreendedores, viajou e emigrou. Portugal, primeiro, e desde 2012 o Luxemburgo. Trabalhou em todo o tipo de cozinhas e agora quer a sua. Quer, aliás, fazer uma grande festa santomense para o 15 de julho, dia da independência. Com danças e gente e alegria tropical. E com calulu, pois claro.

Calulu de peixe da Dadá (para 4 pessoas)

Ingredientes:

1 quilo de peixe (de preferência chicharro, barriga de atum e espadarte)

1 beringela

400 gramas de caldo verde

400 gramas de grelos

400 gramas de espinafres

4 quiabos

1 cebola pequena

1 tomate médio

1 ossami

1 pau pimenta

4 bananas

Óleo de palma

Sal a gosto

Preparação:

Num tacho, junta-se o óleo de palma, a cebola, o pau pimenta e o ossami. Acrescenta-se o tomate picado. De seguida, cortam-se todos os legumes como caldo verde e atiram-se para a panela. Quando reduzem, cobre-se com água e deixa-se ferver até estarem tenros. Tempera-se e acrescentam-se os peixes, que entretanto já foram grelhados, mais os quiabos. Coze-se durante três minutos e está pronto. Acompanha-se com banana pisada.

