No Luxemburgo, pusemo-nos a experimentar a cozinha de vários países lusófonos. Trazemos-lhe um dos pratos típicos de Portugal.

Os sabores lusófonos no Luxemburgo. Arroz de tamboril de Portugal

Arroz de tamboril de Portugal

Jorge Alves gosta tanto, tanto, tanto de comida que o seu livro de poesia – "Anónimo", da Chiado Books – está apinhado de referências gastronómicas. É chef no Beirão, um dos mais notáveis refúgios da cozinha tradicional portuguesa no Luxemburgo, e é um defensor da comida de tacho.

Foto: António Pires

"Porque é essa verdadeiramente a cultura do nosso país. Numa panela pode caber uma tradição de séculos mas também um espírito muito único. Não se come um arroz de tamboril com pressa, oferece-se-lhe o tempo que o torne em algo especial. Importa o gosto, claro, mas também importa o gosto, e a companhia. É um prato que pede horas à volta de uma mesa. E é verdadeiramente nosso, exclusivamente nosso", advoga.

Jorge podia ir por um bacalhau. Podia escolher um cozido ou uma feijoada, mas foi por aqui. "É que lembra-me os dias quentes em família, em que um almoço se prolonga tarde dentro, em que a refeição dura e ninguém se importa em levantar a mesa", diz. É prato que atravessa todo o litoral português, de norte a sul do país. E é um equilíbrio perfeito: pesado mas leve, consistente mas fresco, robusto mas aromático.

Curiosamente, Jorge comeu pela primeira vez arroz de tamboril depois de chegar ao Luxemburgo. É capaz de ser a veia poética a falar, mas é bonito ver como o cozinheiro lhe encontrou matrimónio perfeito em rosés e brancos com baixo grau de acidez. "O tamboril é um peixe caro, com muito desperdício, e acho fascinante como os portugueses o souberam aproveitar. É um prato refrescante. Mesmo que o cozinhemos no meio do inverno, sabemos que estamos a oferecer um bocadinho de verão."

Arroz de tamboril à Beirão (para 4 pessoas):

Ingredientes:

4 lombos de tamboril

8 camarões

4 copos pequenos de arroz

4 cebolas médias

4 dentes de alho

4 pimentos

4 folhas de louro

50 ml de azeite

10 dl de vinho branco

1 molho de coentros

Sal e piri-piri a gosto

Preparação:

Numa panela, prepara-se um caldo com as espinhas e os ossos do tamboril, as casas do camarão, da cebola e do alho. Mantém-se a ferver em lume brando no fogão. Noutro tacho, faz-se um refogado com azeite, cebola e louro. Quando a cebola estiver dourada, acrescenta-se o alho e o pimento e, quatro minutos depois, o tomate. Apura-se durante três minutos e acrescenta-se o vinho branco, mexendo até o álcool evaporar.

Junta-se o arroz e frita-se durante dois minutos. Com uma concha, vai-se acrescentando caldo aos poucos e mexe-se sempre, sem deixar secar nem agarrar ao fundo. Cinco minutos depois do arroz, entram os camarões e tempera-se com sal e piri-piri a gosto. Nove minutos depois do camarão, entra o tamboril, que não pode ficar mais de 3 minutos no caldo. No total, o arroz demora 17 minutos a estar pronto. No final de tudo, acrescentam-se os coentros.

