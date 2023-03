A injeção tornou-se na nova moda para perder peso, mas tem efeitos secundários.

Os riscos do antidiabético que está a ser usado para emagrecer no Luxemburgo

Desde há meses que o Ozempic, medicamento injetável para a diabetes tipo 2, se tornou um fenómeno na rede social Tik Tok como o produto da moda mais badalado para emagrecer. No Luxemburgo, como em Portugal e em tantos outros países, as vendas deste fármaco, sujeito a receita médica, dispararam, tal foi a procura por quem deseja perder peso. Prejudicados ficam os doentes diabéticos devido às ruturas de stock do fármaco que estão aacontecer a nível mundial.

O Ozempic, cuja substância ativa é o semaglutido, foi mesmo alvo de uma questão parlamentar no Luxemburgo, dada a escassez do medicamento noutros países, devido à corrida pelo produto por pessoas não diabéticas.

A direção da Saúde confirma o aumento das vendas, considerando que "provavelmente está a ser também receitado 'off label'", isto é, com um fim diferente ao qual está destinado. Na resposta parlamentar, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, lembrou que o medicamento é comparticipado a 100% e que os médicos só estão autorizados a prescrever o Ozempic a doentes diabéticos, tendo que justificar isso mesmo nas receitas para que o utente possa receber o reembolso.

Como atua o fármaco?

O semaglutido mimetiza a produção da hormona GLP-1, produzida no trato gastrointestinal e que estimula a secreção de insulina quando o nível de glicose no sangue está elevado. Contudo, também regula a sensação de saciedade, pois retarda o esvaziamento do estômago, e reduz o apetite, gerando perdas de peso significativas, de 10% a 15% num ano.

Apesar de estar direcionado para o tratamento da diabetes, o semaglutido revela-se “eficaz no tratamento da obesidade”, diz ao Contacto a endocrinologista Isabel do Carmo.

O laboratório Novo Nordisk, que comercializa o Ozempic, já tem no mercado um novo fármaco, o Wegovy, à base da mesma substância ativa, o semaglutido. No Luxemburgo, o Wegovy não é comparticipado. Em Portugal, ainda não está à venda.

Isabel do Carmo alerta que o semaglutido não deve ser usado por pessoas não obesas que “desejam apenas ficar mais magras”.

Os efeitos secundários

Até porque existem efeitos adversos. “O risco mais grave é o de uma pancreatite”, indica Isabel do Carmo. O semaglutido pode também provocar problemas gastrointestinais, como diarreia ou obstipação, além de enjoos e vómitos.

A quem deseja perder peso, Isabel do Carmo aconselha antes uma dieta, “comer menos calorias do que gasta e praticar exercício físico”.

Há ainda “medicação para tratar a compulsão alimentar”, explica a endocrinologista, realçando que todas as dietas devem ser feitas sob vigilância médica. Até porque se deve sempre “dosear a insulina, pois quem tem a insulina muito alta pode ter tendência a ficar diabético” no futuro, alertaa a médica.

“Cara de Ozempic”

Entretanto, há um novo efeito secundário do semaglutido: a perda de peso significativa e repentina provoca um envelhecimento facial. Paul Jarrod Frank, dermatologista norte-americano entrevistado pelo The New York Times batizou este efeito como “cara de Ozempic”, tendo em conta a quantidade de pessoas que usam o fármaco para emagrecer e depois chegam ao seu consultório para tratar o envelhecimento repentino do rosto.

“Uma paciente de 50 anos chega e, de repente, está muito magra e precisa de preenchimento, algo de que nunca precisou antes. Eu olho para ela e pergunto: 'Há quanto tempo toma Ozempic'? E acerto 100% das vezes”, declarou o especialista.

Isabel do Carmo também realça que o emagrecimento repentino altera a fisionomia da pessoa, dando-lhe uma aparência envelhecida. “As bochechas do rosto emagrecem e transformam-se em covas. O rosto perde enchimento e a pele seca gera rugas”.

Jean-Luc Faillie, médico responsável pela farmacovigilância do CHU de Montpellier, em França alertou, em declarações à AFP que se o semaglutido "for usado para perder alguns quilos, o benefício terapêutico é zero, é apenas estético e os riscos estão sempre presentes ".

Como é que esta injeção para tratar a diabetes se tornou o produto da moda para emagrecer?

Tudo começou quando Elon Musk promoveu as maravilhas do Ozempic na sua perda de peso, e correram os rumores de que Kim Kardashian utilizou o fármaco para emagrecer e "caber" no famoso vestido de Marilyn Monroe, na Met Gala, em junho.

Também a irmã Khloé Kardashian (e outros famosos de Hollywood) terão recorrido ao medicamento para ficarem mais magras. A rede social Tik Tok fez o resto: os vídeos com a hashtag "ozempic" ultrapassaram as 500 milhões de visualizações.

