Os reféns da Netflix

Raquel RIBEIRO Precários, frustrados, sem futuro. E ainda têm de levar com o moralismo de pais e avós.

Metade dos adultos no Reino Unido diz que os jovens gastam demasiado em Netflix por isso nunca poderão comprar uma casa. Não será porque são precários?

Gastam muito em cafés e tostas de abacate, em telefones último modelo, em concertos e festivais, em férias e na Netflix. É por isso, dizem os mais velhos, que não conseguem comprar casa. Não poupam, são preguiçosos, não trabalham tanto como as gerações anteriores.

Estas afirmações vêm de um estudo do King's College em Londres sobre percepções geracionais sobre jovens – nascidos pós-1990 e a que se costuma chamar Geração Z(oomer). O estudo conclui que "três quartos dos inquiridos reconhece que factores económicos estão a prejudicar jovens adultos de se tornarem proprietários – mais de metade acredita que a principal razão se deve aos jovens gastarem demasiado em cafés e Netflix". Esta ideia é agravada: "As próprias gerações mais jovens têm tendência para concordar com este ponto de vista."

Dependentes de um sistema predatório que os obriga a emigrar ou abraçar a precariedade, a incerteza, independentemente da sua qualificação. E ainda têm de levar com o moralismo de pais e avós queixando-se de que não se esforçam o suficiente.

O estudo também apresenta percepções sobre trabalho. Um clássico é considerar que os jovens de hoje são menos trabalhadores do que os de ontem, e menos trabalhadores do que essas gerações eram quando eram, elas mesmas, jovens. Uns preguiçosos, portanto.

O estudo confronta ainda os inquiridos com um ditado da Grécia antiga: "Os jovens de hoje adoram o luxo; são mal-criados, têm desprezo pela autoridade; demonstram desrespeito para com os mais velhos e adoram mexericos em vez de trabalhar." Sem surpresas, desde Aristóteles que os mais velhos dizem dos jovens o que os mais velhos já diziam dos jovens. O que me parece grave é mesmo o que, hoje, os jovens parecem dizer de si mesmos.

O estudo divide-se em quatro gerações de britânicos: os baby boomers (pós-guerra até aos 1960s); a geração X (1965-1980); os millennials (1980-1995); e a geração Z (1990s-2010s). Se comparássemos estes dados com Portugal era evidente que tanto 'boomers' como os X não viveram a prosperidade do pós-guerra e a criação do Estado Social britânico, que lhes deu segurança laboral, prosperidade económica, direitos básicos consagrados (alfabetização, saúde, habitação). Independentemente das influências culturais que o Ocidente teve em gerações como os 'boomers' ou os X, a verdade é que só após o 25 de Abril se poderiam medir percepções análogas nos portugueses.

Não é preciso ir ao Reino Unido para perceber que os jovens foram sempre desvairados: um amigo (já não tão jovem como eu) comentou que no "seu tempo" se "comparava o valor das propinas com cafés e maços de tabaco".

Neste caso, a medida das coisas é ser jovem (até aos 30) e comprar casa. O que é que isso implica? Ter poupanças para fazer um depósito significativo que determinará o valor da hipoteca mensal; salário suficiente (e contrato estável) para pagar a hipoteca; esperar que o BCE não endoideça com as taxas de juro – e até aí vamos ouvir a geração que comprou casa nos anos 80 dizer que "no meu tempo a taxa era 30%". Nunca se queixaram, esses 'boomers'.

E quem tem poupanças para depósitos, salários e contratos estáveis para sequer conseguir pagar a conta da Netflix ao fim do mês? Quem tem salários e contratos para alugar casa e ser independente em tantas cidades do país? Quem tem salários e contratos para pensar em casar, ter filhos, constituir família? Quanto mais comprar casa...

Um recente estudo da Gulbenkian sobre equidade geracional no trabalho em Portugal, entre 1986-2018, tem revelações não surpreendentes e extremamente desanimadoras para os jovens: dois terços dos nascidos pós-1990 têm contratos a prazo, o que corresponde ao triplo dos nascidos antes de 1980. O estudo conclui também que menos de 15% dos contratos a prazo são convertidos em contratos permanentes.

Há convergência salarial mas acontece num nível baixo. "O aumento salarial médio por ano adicional de escolaridade tem vindo a descer significativamente para as gerações mais recentes (de 10% para 5%)". Ou seja, apesar das gerações mais jovens "serem mais escolarizadas que as antecessoras, isso não se está a reflectir em melhores salários". O estudo acrescenta que gerações que tenham entrado no mercado de trabalho durante uma crise económica (como a de 2008) vão "ter salários 5% mais baixos ao longo da carreira".

Precários, frustrados, sem futuro. Muitos sabem que nunca terão as condições laborais ou financeiras dos seus pais. Dependentes de um sistema predatório que os obriga a emigrar ou abraçar a precariedade, a incerteza, independentemente da sua qualificação. E ainda têm de levar com o moralismo de pais e avós queixando-se de que não se esforçam o suficiente. Chegarem à noite exaustos e conseguirem ver um episódio completo na Netflix é uma sorte.

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Raquel Ribeiro, entre a América Latina e a Escócia Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e em Inglaterra. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. É professora de estudos portugueses na Universidade de Edimburgo.

