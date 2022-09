Mais que os luxemburgueses e os residentes de outras nacionalidades. Mais de 70% dos portugueses usam as redes sociais no Luxemburgo, segundo um estudo recente do Statec.

"Os portugueses são os que mais usam as redes sociais no Luxemburgo"

Madalena QUEIRÓS Mais que os luxemburgueses e os residentes de outras nacionalidades. Mais de 70% dos portugueses usam as redes sociais no Luxemburgo, revela em entrevista ao Contacto Guillaume Osier, responsável pela Unidade de Condições de Vida do Statec.

Quais foram os resultados mais surpreendentes deste estudo?



Gostaria de explicar, para começar o contexto em que este estudo surgiu. O Statec realiza todos os anos um inquérito sobre a utilização da internet e de novas tecnologias e do digital que é feito junto de uma amostra da população luxemburguesa. É um inquérito europeu, o que significa que tem um enquadramento regulamentar europeu, com um certo número de questões impostas pelo Eurostat. Para além destas questões europeias, o Statec todos os anos acrescenta outras questões sobre problemáticas nacionais. Para o inquérito de 2021 escolhemos juntar questões sobre a utilização da população do smartphone.

Porque escolheram este tema?

Porque é uma temática que nos pareceu pertinente. E nunca tivemos questões que nos permitissem aprofundar os comportamentos do uso que os residentes fazem do smartphone. Tínhamos também questões sobre a fratura digital, mais gerais. Uma temática muito importante que sai deste inquérito que é a de verificar a fratura geracional na utilização da internet. Mas também a fratura, segundo o género e a nacionalidade. O que nos permite comparar subpopulações no Luxemburgo e ver quais as diferenças entre elas. É um trabalho desenvolvido por Armande Frising.

3 Guillaume Osier, Statec Foto: Chris Karaba

Uma das conclusões do estudo é elevada penetração da internet no Luxemburgo…

A taxa de acesso à internet da população residente no Luxemburgo, a partir dos diferentes aparelhos, e o que se verifica é que cerca de 90% da população utiliza-a através do smartphone, o que é um número muito importante. Quando falamos de população estamos a falar de pessoas entre os 16 e os 74 anos. Infelizmente não podemos descer abaixo desta idade, o que teria interesse no caso da utilização do smartphone.

O que não podemos fazer por questões regulamentares e de orçamento. O que vemos sem grande surpresa que há diferenças em função da idade. Se olharmos para os jovens dos 16 aos 24 anos vemos que 97% da população declara utilizar smartphone, o que representa um número considerável, já os que utilizam através de computador portátil é de 63%. O que significa que o smartphone se transformou numa ferramenta incontornável para a população.

O smartphone transformou-se numa ferramenta incontornável para a população. Guillaume Osier, Statec

Se olharmos para o outro lado da nossa escala em termos de idades, na categoria dos 65 aos 74 anos, a percentagem cai para 73%. Continua a ser uma número elevado, mas as utilizações que são feitas são diferentes.

Pode falar-se de uma fratura geracional no uso do smartphone?

Podemos falar de desigualdade, mas o termo fratura é muito forte. Existem desigualdades na percentagem de utilização de tecnologia digital que não são as mesmas em função das categorias de idade. É claro que os jovens, que são nativos digitais, vão naturalmente utilizar esta tecnologia que é menos utilizada pelas pessoas que nasceram antes desta época. Uma das conclusões interessantes que tiramos, como resultante do período covid e do confinamento, é que há uma percentagem mais elevada da população que agora utiliza as tecnologias e a internet. Um aumento que toca todas as idades. A classe jovem já as utilizava muito, mas agora utiliza-as ainda mais. Nas categorias mais velhas, menos abertas e mais reticentes a utilizar estas tecnologias, que estão a utilizá-las para determinadas tarefas. O covid e o confinamento tiveram como efeito de aumentar a utilização que é feita pela população das tecnologias.

Guillaume Osier, Statec Foto: Chris Karaba

O número elevado de horas que os jovens passam frente a um smartphone é preocupante?

De facto 33% dos jovens dos 16 aos 24 anos dizem passar mais de cinco horas por dia no smartphone. Esse número cai para 8% se olharmos para categoria dos 25-34 anos. Se há pouco falávamos de fratura geracional, aqui há uma clara diferença entre as categorias de idade. Se olharmos para a categoria 55-64 e 65-74 cai para 2%.

Se é preocupante? Não podemos responder em absoluto a essa questão. Hoje há uma maior consciência do risco ligado ao uso excessivo, que pode eventualmente chegar a uma adição das novas tecnologias. Mas não acredito que possamos dizer, fortemente, que seja preocupante que 33% dos jovens passem mais de cinco horas por dia a utilizar um smartphone. Temos que ver também a utilização que é feita. Penso que é importante chegar aos detalhes. As novas tecnologias digitais trazem também um bem-estar adicional, que não deve ser rejeitado.

Mas em paralelo temos que olhar para alguns riscos de adição, que hoje são muito mais apreendidos. Existem mesmo livros sobre este tema. Penso que todos estão de acordo em dizer: sabemos que o smartphone traz muitas coisas positivas na sua utilização, mas que um uso excessivo, um dos impactos referidos nesse livro são os problemas de concentração entre os mais jovens. Esta cultura de 'surfing' no smartphone tem um efeito na concentração dos mais jovens. Houve estudos que foram feitos que nos permitem compreender melhor este fenómeno.

Há estudos que revelam que o QI baixou nos últimos anos?

É o que dizem estes estudos. Estou a evocar o que é dito na literatura e o mais referido é o impacto na concentração. Isto podemos considerar que é uma forma de risco. Mas não quero passar a ideia que os smartphones devem ser "queimados". Não é o caso. Mas é preciso ter consciência dos riscos.

Não quero passar a ideia que os smartphones devem ser "queimados". Não é o caso. Mas é preciso ter consciência dos riscos. Guillaume Osier, Statec

Há grandes diferenças na utilização entre homens e mulheres?

Em termos de tempo médio de utilização, não há diferenças significativas por géneros. Por nacionalidade, podemos dizer que os residentes fora da União Europeia, cerca de 25% utilizam o smartphone mais de cinco horas por dia, o que é muito mais elevado que a média. Também é preciso ver que tipo de atividades é que são feitas.

E qual a percentagem de portugueses que utilizam mais de cinco horas?

Cerca de 11% dos portugueses utilizam o smartphone mais de cinco horas por dia, enquanto nos luxemburgueses essa percentagem é de 9%. Cerca de 21% dos portugueses utilizam-no entre três a cinco horas, contra 19% dos luxemburgueses. Por nível de educação, entre as utilizações feitas é interessante ver que as pessoas que têm uma baixa escolaridade, cerca de 16% dos que usam mais de cinco horas têm um nível de ensino secundário inferior, o que é explicado pelo facto de serem muitos jovens que ainda estão a estudar.

Quais as atividades dominantes na utilização do smartphone?

O "gaming" é claro que é uma atividade masculina com 25%, contra 17% de mulheres. Guillaume Osier, Statec

O "gaming" é claro que é uma atividade masculina com 25%, contra 17% de mulheres. E sem grande surpresa é uma atividade predominante dos jovens com 31% da categoria com menos de 25 anos declara usar o seu smartphone para jogar, contra 15% dos 55-64 anos e 5% dos 65-74 anos. Estamos perante uma atividade de jovens, mais masculina. Mas em termos de nacionalidade não existem grandes diferenças.

Nas transações bancárias estamos perante uma atividade que é predominantemente masculina, com 60% para os homens contra 55% das mulheres. Existe uma pequena sobre-representação dos homens. Por idade, estamos perante uma atividade de pessoas com uma idade intermédia: 49% de menores de 25 anos fazem-no, enquanto 70% dos 25-34 e 68% dos 35,44 e a partir daí começa a descer. Se olharmos para o estatuto de atividade, 64% das pessoas a trabalhar utilizam o smartphone para transações bancárias, contra 50% de desempregados e 47% de reformados.

Nas chamadas telefónicas não há diferenças a registar: todos utilizam o seu smartphone para telefonar.

Quanto às videochamadas são uma atividade um pouco mais feminina: 65% das mulheres, contra 61% dos homens. Guillaume Osier, Statec

Quanto às videochamadas são uma atividade um pouco mais feminina: 65% das mulheres, contra 61% dos homens. O que é interessante que neste caso, as diferenças por idade não são significativas: 55% das pessoas 65-74 usaram o seu smartphone para fazer videochamadas. São mais os jovens que as utilizam, mas é muito repartido pelas diferentes classes de idade.

Podemos imaginar e tratam-se de hipóteses, mas podem tratar-se de efeitos do confinamento que trouxe mudanças de hábitos e uma utilização mais forte das videochamadas. Não podemos esquecer que são os residentes da U.E. e de países fora da U.E. que mais as utilizam: 77% de nacionais originários de outros países europeus e 73% por estrangeiros originários de estados fora da EU. A presença de uma forte população de origem estrangeira forçosamente faz com que as pessoas contactem mais as suas casas. E os portugueses: 71% recorrem às videochamadas. Mas nos luxemburgueses a percentagem é de apenas 52%. Podemos dizer que são os estrangeiros que fazem mais videochamadas. E estrangeiros de todas as idades.

Depois nas atividades como ver filmes, estamos tal como no ‘gaming’ numa atividade principalmente masculina: 31% dos homens contra 27% das mulheres. Ligeiramente masculina porque a diferença não é gigantesca. Mas é uma atividade dos jovens: 60% dos jovens utilizam o smartphone para ver filmes, contra 35% dos 25-34 anos, 11% dos 55-64 anos e 10% dos 65-74 anos.

Outra atividade predominante feita pelos jovens é ouvir música: dos 16-24 anos cerca de 90%.

Guillaume Osier, Statec Foto: Chris Karaba

Quais as conclusões quanto à utilização das redes sociais?

A utilização das redes sociais é um pouco mais feminizada: cerca de 67% das mulheres, contra 63% dos homens. Continua a ser uma atividade principalmente desenvolvida pelos jovens: 85% para os jovens dos 16-24 anos; 81% para os 25-34 anos; 69% para os 35-44 anos; 46% para os 55-64 e 38% para os 65-74 anos.

A utilização das redes sociais é um pouco mais feminizada: cerca de 67% das mulheres, contra 63% dos homens. Guillaume Osier, Statec

Podemos dizer que esta é uma atividade em que existe uma desigualdade geracional no acesso bastante grande. Por nacionalidades, os portugueses são os residentes que mais utilizam as redes sociais: 72%, contra 62% dos luxemburgueses. Os portugueses têm a percentagem mais elevada, embora os franceses e os italianos tenham 68% e os belgas 66%.

