Em 1921, emigrantes portugueses foram enviados para a Patagónia Central, na Argentina, à procura de água para abastecer Buenos Aires. Em vez de água, descobriram petróleo.

Quando os portugueses descobriram o petróleo na Patagónia

Luís Pedro Cabral Em 1921, emigrantes portugueses foram enviados para a Patagónia Central, na Argentina, à procura de água para abastecer Buenos Aires. Em vez de água, descobriram petróleo. A Argentina tornou-se num dos maiores produtores de petróleo do mundo. Com a Europa em crise, e em guerra, as petrolíferas lucram como nunca. Comodoro Rivadavia cresceu para cidade em torno do petróleo. Uma cidade, onde se fala português, com uma riqueza incomensurável que jorra do subsolo, mas onde tudo falta.

A crise é algo de muito relativo para as grandes petrolíferas. Em 2022, ano de guerra na Europa, de período pós-pandémico e de uma profunda crise, aumentaram os seus lucros exponencialmente (entre 100 a 600 por cento). A Galp, à sua escala, duplicou os seus lucros em relação a 2021, ultrapassando os 800 milhões de euros de lucro. As petrolíferas americanas Chevron e Exxon Mobil, tiveram respectivamente lucros de 34 e 51 mil milhões de euros. As britânicas Shell e BP anunciaram lucros de 37 e 25,7 mil milhões de euros.

A produção de petróleo atingiu níveis astronómicos, sendo a Argentina um dos grandes produtores do mundo. Segundo dados do Instituto Argentino de Energia General Mosconi, a produção argentina cresceu perto de 15 por cento no ano passado.

Comodoro Rivadavia tem uma estação de rádio dedicada a Amália, e uma das associações de emigrantes mais antigas da diáspora portuguesa.

Em Março, a Argentina vai reactivar e reabilitar o Oleoduto Transandino Estenssoro-Pedral, que atravessa a cordilheira dos Andes por 425 quilómetros, ligando a Argentina ao Chile, aumentando as exportações argentinas para a vizinhança. A Argentina navegou a crise energética, consolidando como um dos grandes produtores e exportadores de petróleo, assim como de gás, à escala global.

Poucos saberão que foram emigrantes portugueses que em 1921 descobriram as maiores jazidas de petróleo da Argentina, na Patagónia Central. Foi um acaso que mudou a economia argentina. Os portugueses foram enviados para aquele território para procurar água para abastecer a capital, Buenos Aires.

Em vez de água, descobriram petróleo. Do "ouro negro" nasceu a cidade de Comodoro Rivadavia, que ainda hoje tem uma das maiores comunidades portuguesas da Argentina.

É uma cidade perdida no meio do nada, conhecida como a cidade do "vento e do petróleo", onde se fala o português mais do que o castelhano "cantado" da América do Sul. Comodoro Rivadavia tem uma estação de rádio dedicada a Amália, e uma das associações de emigrantes mais antigas da diáspora portuguesa.

É um cantinho de Portugal na imensidão da Patagónia, onde o português mais conhecido é Fernão de Magalhães, que baptizou a Terra do Fogo e deu nome ao Estreito de Magalhães.

Portugueses expulsos de Buenos Aires

A emigração portuguesa para a Argentina é antiga. A relação, ancestral. A grande corrente migratória foi nos anos 20. Mas a identidade luso-descendente mantém-se bem viva. Quando a caravela quinhentista de Fernão de Magalhães navegou pelos confins do hemisfério sul na sua circum-navegação, as noites iluminavam-se com mil fogueiras, que os povos indígenas usavam para se aquecer. Baptizou o lugar de Terra do Fogo.

A língua de mar que unia este ao último reduto territorial da América do Sul, descoberta em 1520, foi baptizada com o seu nome: estreito de Magalhães. Apesar do navegador português se encontrar ao serviço do reino de Espanha, é indelével a marca portuguesa no que viria a ser a Argentina, que conquistou a sua independência quase três séculos depois, em 1816.

Buenos Aires foi fundada em 1580, por Juan de Garay, quando Portugal estava sob o domínio filipino. Nessa altura, paradoxalmente, a cidade foi "invadida" de portugueses, que asseguravam as rotas de contrabando, introduzindo produtos ingleses. Em 1640, com a restauração da independência lusitana, os portugueses seriam expulsos de Buenos Aires.

A emigração para a Argentina, embora com pouca expressão, não deixou de ser regular, num contexto colonial. Será a partir da segunda metade do século XIX, coincidindo com as profundas mudanças nos continentes americano e europeu, que esta começa a desenvolver-se. Nas "américas", procurava-se desenvolvimento económico, com base numa economia agro-exportadora.

Os países recentes, como a Argentina, até pela abolição da escravatura e do tráfico negreiro, experimentava enorme carência de mão-de-obra. A Europa vivia mudanças sociais sem retorno, nas implosões do capitalismo e da industrialização, que desenraizava largas massas de população rural, atiradas para a diáspora.

A Argentina precisava de mão-de-obra assalariada, como pão para a boca. E tinha como desígnio nacional o povoamento da pampa, a imensa planície que cerca Buenos Aires. Isso traduzia-se exactamente nas políticas de imigração argentinas, ultra-liberais à época, consagradas na Lei das Migrações, de 1876.

Aos emigrantes, só a condição de velhice e de doença contagiosa constituía obstáculo. Salvo isto, aos emigrantes eram concedidos direitos plenos, que incluíam liberdade de associação e criação de movimentos, de religião e de profissão. Em média, os salários reais eram 200 por cento acima dos países europeus.

A viragem de século antecipou a maior vaga migratória de sempre de portugueses para Argentina, que se tornou relevante na primeira década novecentista e que massificou nos anos 20. Pela primeira vez, também, foi possível ter uma noção estatística deste fluxo migratório, devido ao controlo que Portugal passou a exercer sobre o fenómeno. Do início do século XX até 1910 emigraram 1175 portugueses para a Argentina, sendo a grande maioria dos distritos de Faro e Guarda.

Na década de 20, o número ascendeu a 19.536, maioritariamente também destes distritos. Quase todos se instalavam no território concêntrico de Buenos Aires, a chamada Grande Buenos Aires. Exerciam as mais distintas actividades, embora em maioria ligadas à agricultura, muito especificamente floricultura, também na construção. Muitos portugueses prosperaram na produção de tijolo e materiais de construção.

Devido às necessidades de abastecimento de água de Buenos Aires, um conjunto de coincidências havia de formar o que é desde essa altura até hoje a maior comunidade portuguesa na Argentina, perdida na Patagónia Central, para onde muitos portugueses foram em 1921, para os trabalhos de prospecção aquífera. Em vez de água, encontrou-se petróleo. E seria a actividade petrolífera a ditar as suas leis, assim como a fixação de muitos portugueses na cidade de Comodoro Rivadavia, onde fica uma das mais antigas associações portuguesas na Argentina.

A partir de 1930, sopraram na Argentina ventos de nacionalismo. E as regras mudaram. Passou a ser necessária carta de chamada e contrato prévio de trabalho. O controlo apertou. E o fluxo diminuiu drasticamente. No curso migratório português, só se registaria novo pico em 1950, na conjugação da longa ressaca da II Guerra Mundial e o jugo da ditadura de Salazar.

De novo, com procedência na Guarda, Faro, agora também Viana do Castelo e Leiria. Só após a revolução de Abril de 1974, se voltou a registar uma pequena vaga emigrante. Tratavam-se, sobretudo, de retornados da descolonização. E de exilados do Estado Novo.

Museu Nacional do Petróleo, na cidade de Comodoro Rivadavia, província de Chubut, Argentina. Foto: Museu Nacional do Petróleo/Facebook

Chamam-lhe Petrogónia

Comodoro Rivadavia, na Patagónia central, é a cidade do vento e do petróleo. É do seu subsolo que sai a maior extracção de petróleo da Argentina. Mas a cidade não tem nada que uma cidade devia ter. E não tem uma gota de água. Que ali é mais cara que a gasolina. Mais que uma cidade de exploração, é o exemplo de uma cidade explorada. É a cidade mais produtiva de Argentina em matéria petrolífera. Aliás, Comodoro Rivadavia cresceu do petróleo.

É a cidade dos milhões em trânsito, do negócio, do petro-dólar, de um certo tipo de novo-riquismo e de o florescimento de uma espécifica burguesia, que procurou refúgio na cidade contígua, Rada Tilly, que se tornou numa espécie de condomínio de luxo para os endinheirados. Comodoro Rivadavia é a cidade do trabalho e dos trabalhadores das explorações petrolíferas. É como se a vida decorresse no subsolo.

Na cidade se concentram muitas culturas e muitas nacionalidades, sendo a comunidade portuguesa uma das mais significativas. A sua riqueza não se traduz no desenvolvimento da cidade, que procura a sua identidade num mar de petróleo.

Comodoro Rivadavia já é uma cidade centenária. Os primeiros colonos que ali chegaram, entre eles muitos portugueses, que orgulhosamente formam uma das maiores e mais unidas comunidades da cidade, tiveram de desbravar uma região em estado bruto, sem outra coisa se não um imenso mar. Viviam, pois, como era possível, sendo impossível bilhete de volta à procedência. Os emigrantes que ali se congregaram, deixaram tudo para trás.

Tudo faltava em Comodoro, sobretudo o que ainda hoje escasseia: água, o ouro do futuro, a conta gotas na cidade. Foi, aliás, por causa da escassez de água que os primeiros colonos conseguiram que do poder centralista de Buenos Aires viessem sondas exploratórias para procurar lençóis aquíferos que dessem de beber à cidade, na altura ainda em crescimento moderado, e que abastecesse igualmente a capital argentina.

Era então pouco mais que uma cidade–fantasma, explorando a subsistência do mar, vivendo sob o frio do longo Inverno, fustigada sempre pelas rajadas tempestuosas do vento impiedoso da Patagónia. Também foi longa a espera. A província de Chubut está mais distante da capital federal do que parece, muito maior que a distância real que a divide. Eram longos e complexos os trâmites, algo que ainda hoje permanece. Na Argentina, a burocracia é uma arte.

Foram anos de espera, portanto, de seca, pelas tão desejadas sondas exploratórias do regime de Buenos Aires, então ocupado de mais para perceber que na remota Comodoro Rivadavia havia tesouro. Foi com festa que os habitantes desesperados da cidade viram chegar a sondas do poder. E, para espanto de todos, em vez de água, encontrou-se petróleo, lençóis e lençóis de petróleo, petróleo como a Argentina nunca tinha visto.

A vida de Comodoro Rivadavia mudou irreversivelmente. Aos imigrantes que já estavam juntaram-se muitos outros, milhares, de todas as latitudes. Chegaram as grandes companhias petrolíferas, as multinacionais, os negócios multimilionários, os sub-negócios, os interesses superiores, as máquinas "sugadoras", implantando-se no território algo que desde logo ultrapassou o interesse dos de Comodoro Rivadavia, desenraizados, cada vez mais isolados dentro do seu espaço.

A cidade cresceu depressa, desordenadíssima, casa sobre casa, sem planeamento, esticando os seus braços, afastando-se lentamente do mar, para a colina sobranceira, com vista para uma cidade cinzenta e triste, hoje tão desesperada quanto estava antes de o "progresso" se ter instalado, instalando-se uma espécie de colete de forças que lhe trava as vias de verdadeiro desenvolvimento.

Os gigantes petrolíferos, para começar a espanhola Repsol, que se tornou accionista da petrolífera argentina, só têm em Comodoro Rivadavia um único interesse: Aquele que as máquinas de extracção – que só no perímetro da cidade são mais de 1100 a funcionar -, retiram ininterruptamente. Na província de Chubut estão instaladas mais de 50 mil, extraindo até ao tutano os seus recursos naturais, desafiando a sua inesgotabilidade.

Há coisa de uma década, a província de Chubut conseguiu ultrapassar a província de Neuquén, que detinha todos os recordes na exploração de crude. Na Argentina, a província de Chubut é a que extrai mais petróleo, seguida de Neuquén, Santa Cruz e Mendoza. Em Comodoro Rivadavia, a cidade mais importante da exploração petrolífera da província de Chubut, estranhamente, tudo falta menos petróleo.

A cidade não tem uma rede eficaz de saneamento básico, não tem um sistema de ensino para os filhos dos emigrantes, não há sequer tratamento de águas residuais. Os detritos que a cidade produz são pura e simplesmente encaminhados para o mar, outrora fonte de riqueza. Onde antes era praia limpa, hoje nem os pássaros vão à caça. Não existe sequer o óbvio, para uma cidade que vive numa crise crónica de falta de água: uma estação de dessalinização, para tornar o imenso mar defronte em água potável.

Comodoro Rivadavia é, portanto, uma cidade ocupada e simultaneamente sitiada por abandono. Maior paradoxo não podia haver. As companhias petrolíferas retiram do subsolo da cidade um lucro diário de cerca de 50 milhões de dólares.

Desse montante, aparentemente, a "municipalidad" só retira ínfima parte. O petróleo segue para as refinarias dos arredores, é colocado nos enormes cargueiros, depois encaminhado para a capital federal, para o restricto sector da imensa Buenos Aires, para depois ser exportado para as inúmeras ramificações do lucro, multiplicado vezes sem conta. Comodoro Rivadavia não é diferente de tantas outras Comodoro no mundo, riquíssimas e condenada à pobreza.

A sua outra riqueza, o imponente parque eólico que espreita altivo toda a cidade, é o exemplo oposto do que Comodoro Rivadavia podia ter sido sem ter que perder. As hélices gigantes, no topo de torres de 45 metros, foram até ao ano passado as mais produtivas de toda a América do Sul. E, paradoxo dos paradoxos, alguns sectores da extracção petrolífera já são alimentados pela energia eólica. A ecologia a alimentar a máquina propulsora da fonte poluidora, aspirador da região, é um exemplo de contra-exemplo, a vigorar numa cidade que, mais que exploradora, é explorada.

A maior parte dos habitantes de Comodoro Rivadavia só têm uma de duas alternativas: Ou trabalham no petróleo, ou trabalham no mar. E a segunda, por causa da primeira, começa a tornar-se incompatível. São frequentes os "desastres" ecológicos no território argentino, muitos destes ocorrem na costa ou ao largo de Comodoro Rivadavia.

