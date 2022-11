Nos EUA as entrevistas de empregos sofreram uma revolução. Vale tudo, por culpa da Google e da crise. Em Portugal, muito mudou. Mas há coisas que ainda são o que eram. Incluindo o velho 'fator cunha'.

Sociedade 12 min.

Emprego

Os métodos e as perguntas mais extravagantes numa entrevista de emprego

Luís Pedro Cabral Nos EUA as entrevistas de empregos sofreram uma revolução. Vale tudo. Os candidatos têm de preparar-se para autênticos filmes de ficção, às vezes de terror. O método da extravagância generalizou. Culpa de dois gigantes globais: a Google e a crise. Em Portugal, ainda não é bem assim. Muito mudou. Mas há coisas que ainda são o que eram. Incluindo, os "jobs for the boys" e o velho factor C, uma instituição nacional.

Imagine-se um bar em que todos os clientes são certificados sociopatas. "O estabelecimento tem 25 assentos dispostos em fila. Sempre que entra um cliente no bar, senta-se sempre o mais longe que pode dos outros. Por regra, ninguém se senta directamente ao lado de outra pessoa. Caso um cliente entre e veja que só há lugar vago junto a outra pessoa, retira-se do bar. O barman, naturalmente, quer acomodar o maior número possível de clientes. Se ele pudesse dizer ao primeiro cliente onde se sentar, que lugar deveria escolher?"

Pense bem. Pense nisto: Esta é só uma das perguntas possíveis para uma entrevista de emprego numa das maiores multinacionais do planeta. Com todas as mudanças que a pandemia e os seus sucedâneos ditaram no mercado de trabalho, cada vez mais nómada, cada vez menos presencial, há algo que as pequenas, médias, grandes e colossais empresas ainda não conseguem, nem querem, dispensar: a 'good old-fashioned' entrevista de emprego. Continua a ser o pior pesadelo, o momento mais angustiante de quem procura ingressar ou regressar ao mercado de trabalho.

A fórmula de recrutamento, portanto, não mudou assim tanto. O mesmo não se pode dizer dos métodos de entrevista, que na última década mudaram radicalmente, tornando regra o improvável e, por vezes, o esotérico. Há questionários de tal forma estranhos, que os Recursos Humanos mais parecem uma ciência oculta. As empresas já não recrutam pelos lindos olhos de um candidato/a. O foco está nos limites da mente. Nas questões, como nas pessoas, as aparências iludem. Mas o que mais se procura é a criatividade.

Veja lá: Faltava alguma coisa? Investigou o mais que pôde a empresa onde quer trabalhar? Googlou bem os detalhes? Googlou-se dos pés à cabeça, não vá haver um leak inconveniente no seu imaculado percurso? Pesquisou o mercado, cruzou dados, compilou informação, estatísticas, projecções, expectativas, ramificações de mercado, aqueles detalhes à primeira vista despiciendos do 'core business'? Rezou a todos os santinhos para perder o posto na imensa indústria do desemprego? Memorizou bem aquelas partes do passado profissional ou académico que importa relevar? Sabe quais são os seus hobbies, não sabe? Alia competências à criatividade, não alia? Evidentemente. Não encara o trabalho como um mal necessário? Nem pensar. Tem indeléveis características de liderança, não tem? Tem, sim senhor. É de bom trato? La Palisse.

Sabe trabalhar em equipa? 'Sine qua non'. É exigente consigo e com os outros? Certíssimo. Gosta da pressão? Peixe na água. Gosta de sentir-se peça na engrenagem? Se gosta. É ambicioso? Se é. Tem perfeitamente interiorizado que o seu sucesso é o sucesso da empresa? De nascença. Dizem os especialistas que não se deve ser excessivamente comedido nas "exigências", nem atirar números astronómicos para as expectativas salariais. Jamais mencionar, se for o caso, ter sido um dia vítima de cortes orçamentais ou de uma daquelas reestruturações numa empresa, eufemismo de despedimento colectivo. Na medida do possível, mantenha a calma. Salvo honrosas excepções, são desaconselhados os suores. Na sala de espera, espere. Tranquilamente. E, quando chegar o momento, aja como se tivesse nascido para ser interrogado.

Cuidado com o óbvio

Chamaram o seu nome. Alguém os recebe à porta de um gabinete, dá-lhes as boas-vindas, olha-o nos olhos. Faz favor de entrar, sente-se, sente-se. Aceita um whisky velho? Um shot de mezcal? Um café? Talvez um copo de água.

Cadeiras e mais cadeiras, cursos, diplomas, pós-graduações, aperfeiçoamentos técnicos, o passado, a experiência acumulada, o presente e o futuro sentam-se consigo, em palpitações de adrenalina. Num ápice, qualquer candidato a emprego sabe, toda a vida fica dependente daquela primeira impressão. Quanto a isso, já não há mais nada a fazer.

Calculou todas as hipóteses, as variáveis de um ardil, sintetizou uma série de fórmulas para detectar as rasteiras, teve o cuidado de verificar se não havia inconveniências no seu Facebook (coisa de arriba-quarentões), se não passou os limites no blogue, se não andou a disparatar no Twitter, se não foi longe de mais no Tinder, tinha as melhores respostas na ponta da língua e a linguagem corporal adequada ao momento. O argumento clássico de uma entrevista de emprego, termina aqui. Subitamente, depara-se com a seguinte questão: "Um homem empurrou o seu carro até um hotel e perdeu toda a sua fortuna. O que aconteceu?" Alguma ideia?

A propósito: "De quantas maneiras diferentes se pode pintar um cubo com três cores de tinta?" Se não estiver muito ocupado, "trace um plano de evacuação da cidade de São Francisco?" Enquanto pensa nisso, por obséquio: "Quanto é que cobraria para lavar todas as janelas de Seattle?" E, já agora, "Quanto papel higiénico seria necessário para cobrir todo o estado do Texas?" Não tem nada a ver, mas "70% das pessoas gosta de café e 80% de chá. Quais são os limites superior e inferior do percentual de pessoas que gostam tanto de café como de chá?" Agora, se não se importa, "imagine um país em que todos os pais querem ter um menino. Todas as famílias continuam a ter filhos até terem um menino, depois páram. Qual é a proporção de meninos para meninas nesse país?". Assim de repente, "qual a mais bela equação que já viu?"

Se calhar, tem mais talento para os enigmas comestíveis. Nesse caso, imaginando que "alguém lhe dá um cubo de queijo e uma faca. Quanto cortes rectos precisa executar com a faca para dividi-lo em 27 cubinhos?" Se lhe der mais jeito, "descreva um frango em linguagem de programação". Sabe "quantas bolas de pingue-pongue cabem no mar mediterrâneo?"

Se acha estas perguntas bizarras e até descabidas, pense nestas, made in USA, utilizadas nas maiores empresas americanas, incluindo algumas do restrito 'big tech':

"Quantos aspiradores de pó são fabricados num ano?"– Google.

"Há uma escada e você está autorizado a subir um ou dois degraus de cada vez. Quantas maneiras há para chegar ao enésimo degrau?" – Google.

"Você tem N empresas e quer fundi-las numa só grande empresa. Quantas maneiras há para fazer isso?" – Google.

"Quantos lixeiros há na Califórnia?" – Apple.

"Quantos postos de gasolina há nos Estados Unidos da América?” – General Motors.

"Quantas bolas de golfe cabem num estádio?" – JP Morgan Chase

"Quantos táxis existem em Nova Iorque?" – KPMG

"Calcule todos os custos de produção de uma garrafa de Gatorade" – Johnson & Johnson.

"Você está num corredor de pedra com oito metros de comprimento por oito de largura. Aparece o Príncipe das Trevas. O que é que você faz?" – Microsoft

Ilustração: Alex Gozblau

O método Google

Sabe quem era Edward Kasner? Que se saiba esta pergunta não está incluída em nenhum manual pós-moderno de entrevistas de emprego. A não ser, talvez, na Google.

A Google sabe de certeza quem era. Matemático emérito, o primeiro judeu com o cargo de professor residente na Universidade de Columbia, categoria Ivy League. Kasner tinha dois sobrinhos irrequietos, que precisavam de ser entretidos. E o matemático deu-lhes certo dia um docinho intelectual. Pediu-lhes que inventassem o nome adequado a um número: o número um, seguido de cem zeros. Milton Sirotta, que ainda não tinha feito dez anos, lembrou-se de um, que chamou a atenção do tio: 'googol'.

Dona do Facebook vai despedir 11 mil pessoas Mark Zuckerberg assume a "responsabilidade" pelo primeiro despedimento em massa em 18 anos da empresa.

Dois anos depois, 1940, num livro sobre a matemática e a imaginação, Kasner formalizou o número, criando outro, com base neste. O Googol nascia e popularizava. Dez, elevado a um googol passaria a designar-se 'googolplex'. Para abreviar uma história longa, com alguma dose de mitologia cibernauta, foi disto que se lembraram os fundadores da Google, que curiosamente esteve para ser Googolplex. Rezam as lendas que Larry Page preferia googol. O domínio na net acabou por ser registado sob google.com. E tudo o resto – incluindo uma versão improvável que alguém, quando verificava a disponibilidade de domínios, se enganou a teclar a palavra googol e saiu google -, se tornou na mais real das ficções.

Seja como for, a Google Inc, com quartel-general em Mountain View, na Califórnia, a que se chamou apropriadamente Googleplex, teve ascenção meteórica. Numa década, Larry Page e Sergey Brin, estudantes da Universidade de Stanford – escusado será dizer, da Ivy League -, criaram umas das empresas mais sólidas do planeta. Desde a Google, nada foi o mesmo. Assim como a Google não seria o que é, se não tivesse um faro apuradíssimo para contratar os génios certos para o lugar certo. E até as leis do recrutamento no mercado de trabalho a Google conseguiu revolucionar. Fez mais do que isso, inverteu o processo. O termo "recrutamento" já não se adequa à Google, pois os melhores entre os melhores acampam à sua porta.

William Poundstone, investigador e autor norte-americano, com curso feito no MIT (Massachussets Institute of Technology) – Ivy League, pois claro -, mergulhou nos segredos mais fundos da Google, estendendo a sua investigação a outros gigantes americanos, das mais diferentes áreas da indústria, da Apple à Microsoft, do Bank of America à General Motors, para perceber a eficácia e as suas técnicas de recrutamento de colaboradores. E concluiu que a esmagadora maioria adoptou o métodos de entrevistas da Google. O seu livro – "Are You Smart Enought to Work at Google?" -, transformou-se numa espécie de bíblia das entrevistas de emprego.

Desde logo, uma advertência, que este livro deixa bem clara: O mito que o entrevistador está lá para o ajudar, já era. Os entrevistados devem esperar não menos que o inesperado, estar preparados como se Maquiavel em pessoa os recebesse, para lhes colocar as questões mais bizarras, os enigmas mais complexos, as interrupções inapropriadas do seu raciocínio, a exposição ao ridículo, as perguntas mais extravagantes, as situações mais alucinantes, que aparentemente nada têm a ver com as funções às quais se candidata. Desengane-se. Está a ser analisado ao âmago.

Segundo Poundstone, é certo e sabido que a margem de eficácia das entrevistas não é alta, que mais de 40% do que parecem ser os candidatos certos a um lugar com base nas entrevistas, na verdade não o são. Nas grandes empresas norte-americanas, o método da entrevista é considerado genericamente um jogo de sorte ou de azar. Por outro lado, nem a Google conseguiu ainda inventar ainda uma fórmula para substituir o contacto pessoal para avaliar uma pessoa. As entrevistas "excêntricas", seja qual for o quadrante de mercado, são cada vez mais a regra, mais ainda se for uma empresa de tecnologia a contratar. As entrevistas são hoje em dia um instrumento de rastreio do chamado "pensamento divergente", ao qual está associada a criatividade. Servem para medir o raciocínio, a capacidade de formular novas ideias, a flexibilidade mental, mas também o uso do bom senso em situações de pressão.

A Google entendeu que os métodos clássicos de entrevista são em geral ineficazes. E que, com esses métodos, os melhores entrevistados não são os melhores trabalhadores. Sendo a Google de tantas formas exemplar, foi uma questão de tempo para as suas fórmulas de questionário massificarem, quer nos EUA, quer nas sucursais intercontinentais das companhias norte-americanas. Não foi só o questionário que mudou. A crise global faz com que as empresas queiram errar cada vez menos as suas contratações. Há interrogatórios que se prolongam por horas infinitas, por sessões alternadas, que se estendem por semanas.

Há 55 mil estrangeiros interessados em trabalhar em Portugal Os dados foram avançados pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Em Portugal, os métodos alucinantes das empresas norte-americanas ainda não são uma realidade, talvez porque esta não tenha ainda dimensão compatível no espectro empresarial português. Em Portugal, explicou-nos Isabel Meireles, directora de Recrutamento e Selecção da Egor – empresa especializada no mercado de emprego, que trabalha para as maiores companhias em Portugal -, ainda vigoram vícios antigos, como o chamado "factor C" (de cunha), sendo ainda a mentira curricular algo de muito frequente.

No entanto, "há uma evolução positiva na área do recrutamento. Grande parte das organizações já têm uma estrutura especializada na gestão de recursos humanos, que centraliza o processo de admissão".

No entanto, "em grandes operações de recrutamento é comum o candidato ultrapassar várias etapas até à eventual contratação, desde o ter que realizar um vídeo de apresentação pessoal, participar em grupos de discussão, fazer uma análise de negócio, realizar provas de avaliação intelectual e comportamental ou mesmo atividades físicas. A internet e o desenvolvimento tecnológico vieram facilitar o acesso à informação do candidato, via redes sociais e ao permitir a realização de tarefas online, tornando mais dinâmicos e criativos os processos de selecção".

Em tempos pré-pandémicos já era assim, em tempos pós-pandémicos assim é. Em tempos de crise, os processos de selecção tornam-se ainda mais herméticos. "As empresas com pouquíssima margem de erro são muito mais exigentes, mais rigorosas nos seus processos de selecção de profissionais. Portugal ainda não tem uma tradição nesse tipo de entrevistas, que já são comuns nos EUA ou em Inglaterra, por exemplo".

O sucesso numa entrevista, seja ele por que método for, também não chega para garantir o emprego. Mas é meio-caminho andado. Isto é válido para Portugal, para o Luxemburgo ou para qualquer outra parte do mundo. É claro que há empresas e empresas, entrevistas e entrevistas, cargos e cargos, funções e funções. Quanto maior o nível de exigência para o cargo e a dimensão da empresa, mais provável se torna que o candidato se tenha de sujeitar ao chamado "método Google". Se assim for, também é provável que um dia se cruze com esta pergunta: "Numa escala de 1 a 10, qual é o seu grau de esquisitice?" Não precisa de responder já.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.