Um lorde inglês decidiu que o berço da Democracia ficaria melhor na sua colecção privada.

Polémica no Reino Unido

Os mármores de Pandora

A Grécia libertou-se do império otomano, após sangrenta guerra, em 1832. Na altura, Atenas não era mais que um povoado em ruínas, com uns 400 casebres encostados à colina da Acrópolis, e onde não viveriam mais de 5000 pessoas. Ou seja, os novos governantes tinham muitos problemas com que se debater.

Mas o novo país precisava de identidade e um mito fundador. Em breve foi enviada uma carta ao governo britânico com um pedido directo: "devolvam os mármores".

Ou seja as maravilhosas esculturas que encimaram o Pártenon por 2.300 anos até que um lorde inglês, o conde de Elgin, decidiu que esse património da Humanidade ficaria melhor na sua colecção privada, talvez até no seu quintal – arrancando do berço da Democracia estátuas e colunas, aos pedaços, e mandando-os por barco até Londres.

Tratou-se da mais cínica das pilhagens britânicas (e, entre tantas, esse é um título difícil de obter...). Lorde Elgin subornou funcionários à esquerda e à direita, forjando documentos para tentar provar que as autoridades otomanas tinham dado aval à pilhagem.

Mas sim, há um argumento muito potente a favor de Londres: a caixa de Pandora que se abriria ao devolver os mármores à Grécia.

O objectivo era ficar com as obras monumentais para si próprio (é irónico que a palavra megalomania tenha origem grega), mas ao precisar de dinheiro devido a um divórcio, Elgin vendeu as esculturas ao museu britânico, onde ainda hoje estão metidas numa longa sala escura.

A Grécia continua a exigir a repatriação dos mármores, e nos últimos anos (com visão mundial mais crítica sobre o colonialismo) a pressão sobre o governo britânico aumentou tanto que eles concordaram em reabrir negociações sobre o futuro dos mármores do Pártenon.

Os argumentos gregos são irrefutáveis: os mármores foram movidos de forma ilegal, ou no mínimo pouco ética; fazem parte indissociável do património e cultura da Grécia, além de serem universais; devem ser mostrados no seu local de origem, que lhes dá o contexto apropriado, e o museu da Acrópole, aberto em 2009 e que agora mostra réplicas, tem toda a tecnologia apropriada para o fazer de forma segura.

Já os argumentos britânicos vão empalidecendo com o tempo. As autorizações originais em turco nunca foram encontradas, pelo que a legalidade da "aquisição" britânica é muito discutível.

O museu britânico já danificou as esculturas no passado, por exemplo ao tentar "embranquecer" o mármore, pelo que também não tem um bom historial de segurança. E dizer que as peças devem ficar em Londres porque já são parte da cultura britânica francamente soa tão arrogantes que parece piada.

Mas sim, há um argumento muito potente a favor de Londres: a caixa de Pandora que se abriria ao devolver os mármores à Grécia. A partir desse momento, os museus e as colecções de privados europeus e norte-americanos podem começar a esvaziar-se de todas as magníficas obras arrancadas, roubadas, saqueadas e pilhadas aos seus criadores e às populações a quem legitimamente pertencem.

Espero bem que sim, como português, e não apenas pelo ouro do convento de S. Francisco, saqueado no Porto pelas tropas de Napoleão; não apenas pelas obras irrepetíveis da biblioteca da Ajuda, roubadas pelo duque de Wellington, ou pelo tesouro da Coroa, saqueado por piratas britânicos em 1895.

Até porque sei bem como muita dessa riqueza que estava em Portugal tinha sido por sua vez subtraída às populações de Brasil, Angola, Timor... logo também deveria ser repatriada. Trata-se da mais elementar justiça histórica.

Abra-se a caixa de Pandora. É tempo.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos - e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

