Na conferência "O que vamos comer amanhã?", foi ainda referido que "a alimentação saudável é geralmente mais cara do que certos produtos processados".

Sociedade 3 min.

Alimentação

"Os luxemburgueses comem mal", diz cardiologista

Redação Na conferência "O que vamos comer amanhã?", foi ainda referido que "a alimentação saudável é geralmente mais cara do que certos produtos processados".

Os desafios da produção alimentar e as mudanças de consumo foram o ponto de partida da conferência "O que vamos comer amanhã?", promovida na sexta-feira pelos ministérios da Agricultura e da Defesa do Consumidor, no auditório do Liceu Aline-Mayrisch, na cidade do Luxemburgo.

A conferência, que contou com casa cheia e a participação de especialistas nacionais e internacionais, realizou-se no âmbito da implementação de uma política alimentar nacional e discutiu as perspetivas do sistema alimentar no Luxemburgo na suas vertentes sociais, ambientais, económicas e de saúde pública.

Do encontro saíram, pelo menos, duas conclusões: a necessidade de reunir dados, através de um Observatório do Consumidor, cuja criação foi defendida pela ministra Paulette Lenert, e a realização, em abril, de um inquérito a consumidores e produtores para identificar as suas expectativas em relação aos alimentos.

"Para que os políticos possam tomar decisões informadas, devem poder referir-se a dados fiáveis. A criação de um 'Observatório do Consumidor' ajudaria certamente a ultrapassar este problema", defendeu a ministra.

Antes disso, um primeiro passo de auscultação à população poderá ser dado já no próximo mês.

Come muita pescada? Pode vir a ter problemas de saúde Fique a saber a quantidade ideal de consumo deste, e outros alimentos, para evitar quantidades de mercúrio prejudiciais à saúde.

Claude Haagen, ministro da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural, afirmou que em abril será realizado "um inquérito ILRES aos consumidores e produtores para identificar as suas expectativas em relação aos alimentos, quer em termos de hábitos de compra, hábitos alimentares, quer em relação aos seus receios e expectativas face a um sistema alimentar sustentável".

A promoção de uma abordagem de "sistema alimentar", tal como previsto pela estratégia "Farm to fork", tem em conta todos os elos da cadeia alimentar e é um pré-requisito fundamental, segundo o governo, para implementar uma política alimentar nacional coerente.



A resiliência do sistema alimentar, o controlo do Estado e a capacitação do consumidor e a noção de preço justo foram alguns dos temas debatidos numa conferência em que também se analisaram os hábitos alimentares dos residentes no Luxemburgo e os seus efeitos na saúde.

"Luxemburgueses comem mal"

Gordura, calorias e açúcares são os pecados mais cometidos pelos habitantes do Grão-Ducado no que toca à alimentação, segundo o cardiologista Philippe Müller, um dos participantes da conferência.

Número de adolescentes obesos no Luxemburgo mais do que duplicou Mais de 44.000 crianças e adolescentes foram examinad0s por médicos em 2021 e 2022.

"Em geral, os luxemburgueses comem mal, com demasiada gordura, açúcar e demasiadas calorias", disse, citado pela RTL.

Segundo o cardiologista, o país tem um número muito elevado de cidadãos com excesso de peso que estão em risco de contrair doenças graves.

Dados divulgados pelo governo, em janeiro passado, apontam para um aumento do número de adolescentes obesos no Luxemburgo, em mais do dobro, desde 2018 - com 12% dos estudantes do ensino secundário a registar níveis de peso considerados excessivos em 2021 e 2022.

Falta de dinheiro condiciona escolhas alimentares

Mudar os hábitos alimentares, reduzindo, por exemplo, o consumo de carne e laticínios, gorduras e comida processada pode passar por opções mais conscientes, como, segundo a RTL, foi lembrado pelo chef Carlo Sauber, na conferência. O cozinheiro profissional deu como exemplo certos utensílios domésticos que podem ajudar a cozinhar de forma mais equilibrada e saudável os alimentos.

Preços da alimentação disparam. É o maior aumento em 28 anos no Luxemburgo O preço do peixe fresco disparou 11%, o da manteiga 4,5%, o dos legumes frescos 3% e o da carne 1,2%.

No entanto, a falta de dinheiro traz desafios acrescidos, como recordou Carole Reckinger, da Caritas, explicando que com o cada vez maior número de famílias a cair no limiar da pobreza, o orçamento alimentar ressente-se, tornando-se "mais limitado", o que influencia as suas "escolhas" alimentares.

"A alimentação saudável é geralmente mais cara do que certos produtos processados, por exemplo. E também é necessário ter tempo para cozinhar de forma saudável", afirmou Carole Reckinger, de acordo com a estação pública.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.