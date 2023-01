Fraude, discussão fatal entre irmãos, tentativa de homicídio e abusos sexuais vão, entre outros crimes, começar a ser julgados no país.

Os julgamentos mediáticos do início do ano no Luxemburgo

A agenda dos magistrados estão cheias. Neste início deste ano há muitos processos judiciais agendados. Alguns saltaram para as páginas dos jornais, como o julgamento de um caso de fraude em Hesperange.

Três arguidos acusados de fraude vão começar a ser julgados no dia 18 de janeiro. Durante anos, fundos teriam sido desviados da cidade de Hesperange. Uma investigação criminal foi aberta em julho de 2019 e finalmente encerrada em fevereiro passado. Dois funcionários municipais - já afastados de suas funções - estavam então na mira da justiça. O gerente de uma empresa local também foi posteriormente implicado.

No âmbito da investigação terão sido apreendidos bens imóveis e outros bens no valor total de cerca de cinco milhões de euros. Os três arguidos terão, assim, de responder pelos seus atos em tribunal. Quatro sessões estão marcadas para os trâmites legais.

Entrevista polémica

Num outro julgamento, ex e atuais funcionários da RTL serão também chamados à barra. Um total de quatro réus são acusados ​​de "difamação", neste caso “Lunghi”, que começou no outono de 2016.



Enrico Lunghi leva a RTL a tribunal. Photo: Lex Kleren

O então diretor do Museu de Arte Moderna (Mudam), Enrico Lunghi, perdeu a paciência durante uma entrevista na RTL, onde tentou arrebatar o microfone das mãos de uma jornalista, ameaçando-a de “nunca mais falar com ele”.

Após a publicação do sucedido, Enrico Lunghi foi criticado, e colocou as culpas na abordagem jornalística e no tratamento da entrevista. Em causa, está uma reportagem que no entender de Lunghi fora manipulada. O luxemburguês, agora com 60 anos, apresentou queixa contra a RTL. O julgamento deverá começar a 27 de fevereiro. Estão previstos três dias para as audiências.

Uma discussão mortal entre irmão e irmã

Estão agendados dois dias de audiências para o julgamento de uma mulher acusada de matar o irmão. Por motivos de saúde, o homem de 44 anos morava com a mãe em Schifflange.

No início de maio de 2021, ocorreu uma discussão violenta entre irmão e a irmã. As circunstâncias exatas não são claras. Durante a briga, a mulher de 36 anos, alegadamente pegou uma faca e feriu mortalmente o irmão. A alegada autora do crime foi presa no local. O início do julgamento está marcado para 17 de janeiro.

Um homem empurra uma mulher do terceiro andar

No início de março, um homem irá ser julgado por tentativa de homicídio. A 9 de maio de 2021, o acusado terá alegadamente empurrado sua esposa do terceiro andar em Mersch. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima ficou paraplégica.

A 31 de janeiro inicia-se outro julgamento por tentativa de homicídio. Dois homens estão acusados deste crime, tendo participado numa agressão coletiva que envolveu cerca de trinta pessoas, no final de agosto de 2018. As circunstâncias exatas não são conhecidas. No entanto, durante a altercação, em frente à escola primária de Gasperich, um dos réus terá disparado contra um dos seus opositores com uma pistola de ar. O tiro atingiu a vítima abaixo do olho. Estão previstas três sessões neste julgamento.

Agressões violentas e abuso sexual

No final de janeiro, a 13ª Câmara Criminal do Tribunal Distrital investigará dois assaltos à mão armada. Dois homens vão ser chamados a depor por um alegado assalto ocorrido em meados de dezembro de 2017, em Gonderange. Durante o assalto, os réus terão feito reféns uma mulher idosa e a sua neta.

Procurador exige quatro anos de prisão para diretora de creche que maltratou crianças De acordo com a investigação, prevaleceu um clima de terror na creche "Léiwen Leiw", em Bous. O procurador exige uma punição severa para a antida diretora.

Outros dois homens estão também acusados ​​de terem cometido um assalto à mão armada, no dia 5 de janeiro de 2022, em Belvaux. Sobre eles recai uma acusação de sequestro, entre outros crimes.

Finalmente, um pai acusado de abuso sexual das suas três filhas, começará a ser julgado no dia 7 de fevereiro. O homem também está acusado de atentado ao pudor. Dois dias depois, iniciar-se-á o julgamento, de um jovem de 18 anos acusado de violar uma criança de três anos, que estava aos seus cuidados à época dos factos.

