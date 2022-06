São tempos brutos, estes, em que opinamos com facilidade sobre os outros sem perguntar como lhes corre a vida. Por Paulo Farinha.

Andamos todos ao mesmo

Os implacáveis polícias coscuvilheiros das redes sociais

São tempos brutos, estes, em que opinamos com facilidade sobre os outros sem perguntar como lhes corre a vida. Apontamos a câmara, partilhamos e condenamos porque é mais fácil prático e preguiçoso julgar do que tentar compreender.

(Paulo Farinha)

"Este tem a mania que é especial e pode estacionar em cima do passeio. Depois admira-se se ficar com o carro riscado."

"Na fila da caixa no supermercado: pessoas com excesso de peso a comprar gomas de açúcar para os filhos levarem para a escola. God"

"Esta gente não tem noção: o carro parado ao meu lado no trânsito tem heavy-metal em altos berros e há um bebé a dormir no banco de trás."

"Acabei de ouvir uma senhora na pizzaria a pedir uma Margherita sem glúten. Se não podem comer como deve ser, porque vão a pizzarias? Comam em casa e não chateiem os empregados."

Recolhi estas publicações das redes sociais, espantado com a facilidade com que opinamos sobre a vida dos outros, convencidos que sabemos tudo. O que eu não calculava é que a lista seria tão grande e encontraria tantos exemplos de bitaitismo e falta de empatia. Apaguei há pouco o documento onde armazenei estas e outras pérolas de lixo tóxico, com receio que me possa danificar o telemóvel com maus fígados.

Uma coisa é tentarmos perceber a outra pessoa. Olhar para ela numa viagem de metro, mirá-la de longe ou escutá-la de perto, ouvindo sem querer uma frase que atira na conversa ao telemóvel, tentar adivinhar porque ri tanto ou entender porque está a chorar, o que a faz sorrir, que músicas ouve ou que livros gosta de ler. Gosto de fazer isso com as pessoas com quem me cruzo, num misto de curiosidade e imaginação que não consigo desligar. E não creio ser caso único ou sequer bicho raro neste exercício.

Outra coisa, diferente, é ver no outro alguma coisa sobre a qual nada sabemos e daí desatar a apontar-lhe o dedo acusatório. Não às claras, frontalmente, num exercício de falta de decoro, falta de noção e falta de educação. Mas pelas costas, em jeito cobarde, achando que o que pensamos está certo e partilhando com o mundo a nossa visão, esteja certa ou errada. Ambas as abordagens são precipitadas. Ambas as abordagens beneficiariam de uns segundos de ponderação antes de disparar.

Talvez a questão do estacionamento automóvel seja das mais flagrantes. Abundam os implacáveis polícias de trânsito do Facebook, indignados com carros fora dos espaços que lhes são reservados. Apontam a câmara do telemóvel, carregam no botão, fazem upload e aqui vai disto. Sai um julgamento diretamente da mesa do canto para os seguidores. Sem antes pensar que todas as viaturas são conduzidas por pessoas e que todas as pessoas têm uma história. E que atrás de um carro em cima de um passeio pode estar um condutor aflito que parou ali em urgência para ir ajudar o filho, para tirar a cadeira de rodas do pai ou para levar uma garrafa de oxigénio à mãe que já mal respirava. E atrás de um veículo a ocupar dois lugares podia estar uma condutora que se sentiu mal e apenas teve tempo de ali parar rapidamente antes de ligar para o 112 que haveria de enviar a ambulância que lhe salvou a vida.

Conter o impulso acusatório não é coisa fácil de fazer. A nossa ironia, sarcasmo e sentido de justiça por vezes falam mais alto. Mas parar para pensar um pouco que aquelas gomas no carrinho de supermercado podem ser para uma festa e serão a única oportunidade de uma data de crianças as provar em mais de um ano. Ou que os Iron Maiden ou os Slipknot a puxar os decibéis do auto-rádio podem ser a única banda sonora com que aquela criança adormece. Ou que a pizza sem glúten é o maior prazer de alguém com uma intolerância alimentar grave e que já não provava uma coisa daquelas desde que chegou o diagnóstico, já lá vão alguns anos.

Num mundo tão imediato onde facilmente bradamos aos quatro ventos o que nos vai cá dentro, às vezes é boa ideia parar. E pensar que não sabemos nada sobre o outro e ainda bem que assim é. Na dúvida, ficar quieto. Ou então fazer-se ser útil e perguntar se precisa de ajuda para estacionar o carro.

Paulo Farinha é jornalista há 23 anos. Fez parte da equipa que lançou a edição portuguesa da National Geographic, onde foi coordenador editorial, editor e editor online. Foi editor executivo da Volta ao Mundo e da Notícias Magazine (Diário de Notícias e Jornal de Notícias) e chefe de redação da unidade de revistas do Global Media Group. Autor de Ninguém Disse que Isto ia Ser Fácil, escreve regularmente sobre família, relações e parentalidade e assinou crónicas na Notícias Magazine, DN Life, Pais & Filhos e Observador - jornal onde é atualmente editor de inovação.

