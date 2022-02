O Governo francês pretende tranquilizar a população com inspeções e propostas para que situações de maus tratos nestes espaços não se repitam. Macron considerou "perturbadores" os relatos do jornalista Victor Castanet que denuncia vários casos de abusos nos lares geridos pelo grupo Orpea.

Polémica

"Os idosos não são uma mercadoria". França aperta com os lares Orpea

A pressão não diminui sobre o escândalo ligado ao grupo privado Orpea e desta vez vem do próprio Presidente francês Emmanuel Macron e do Executivo. Questionado sobre o livro que denuncia maus tratos em alguns lares em França geridos pelo grupo privado, Macron considerou "perturbadores" os relatos do jornalista Victor Castanet.

Citado pelo porta-voz do governo Gabriel Attal, o Presidente francês considerou que as revelações "foram absolutamente chocantes, perturbadoras e que obviamente apelaram para que continuássemos a investir nos idosos", referiu.

O Governo francês pretende agora tranquilizar a população com inspeções e propostas para que situações como estas não se repitam. "Estamos no coração de um sistema, penso eu", tinha comentado anteriormente a ministra da Autonomia francesa Brigitte Bourguignon. A ministra foi questionada sobre a informação de que o antigo diretor-geral do grupo Yves Le Masne, que foi despedido no domingo, arrecadou cerca de 590.000 euros no verão passado através da venda de ações, pouco depois de saber da preparação da investigação que deu origem ao livro "Os Coveiros" ("Les Fossoyeurs", em francês).

Maus tratos nos lares Orpea. Ministra garante que Luxemburgo é mais rigoroso Falta de pessoal, racionamento de comida e idosos deitados durante horas no meio dos seus próprios excrementos - é tudo relatado no livro "Os Coveiros", da autoria do jornalista Victor Castanet, sobre os lares da cadeia em França. Grupo vai abrir unidade em Merl - em Portugal tem nove.

"Se, além disso, as pessoas abandonam o barco quando há acusações, não aceitando responder e assumindo responsabilidades, e ainda por cima ajudando-se a si próprias, isso é grave", exclamou evocando "nojo" pelo caso que está a ter repercussões mundiais.

Falta de pessoal, racionamento de comida e idosos deitados durante horas no meio dos seus próprios excrementos - é tudo relatado no livro da autoria do jornalista Victor Castanet, sobre os lares da cadeia em França, que foi lançado recentemente.

O livro que deu origem ao escândalo Orpea. Foto: Bertrand Guay/AFP

O grupo planeia abrir uma unidade no Luxemburgo em Merl. Em Portugal existem tem nove residências para séniores geridas pela Orpea.

Grupo refuta acusações

No livro o jornalista Victor Castanet descreve o racionamento de médicos e alimentos nos lares onde se pagam preços elevados, maus tratos crónicos dos residentes, e objetivos financeiros impostos à gestão que é controlada de perto pela sede.

O grupo já refutou todas estas acusações. O novo CEO, Philippe Charrier, que sucedeu a Yves Le Masne no domingo é ouvido esta quarta-feira pelo Comité dos Assuntos Sociais da Assembleia Nacional.

Na terça-feira, tinha sido "convocado", juntamente com o diretor-geral do grupo em França, Jean-Christophe Romersi, pela ministra da Autonomia. Os dois líderes "não se questionam, parecem dizer que têm explicações para tudo, provas para tudo", afirmou a governante, que também lamentou algumas "frases infelizes".

O novo CEO do grupo Orpea Philippe Charrier à saida da audição com a ministra da Autonomia, em Paris, na terça-feira. Foto: Bertrand Guay/AFP

"Não aceitamos que uma empresa como a nossa, que tenta fazer o melhor diariamente para os residentes e pessoal, seja acusada desta forma sem ter sido previamente julgada", disse Charrier na terça-feira.

Idosos não são "máquina de dinheiro"

Na terça-feira as autoridades francesas anunciaram uma "vasta operação de controlo" das residências Orpea, com a abertura de uma "dupla investigação administrativa" das Inspeções Gerais de Assuntos Sociais (Igas) e Finanças (IGF). Os estabelecimentos do grupo serão sujeitos, assim, a "controlos sem aviso prévio" pelos serviços do Estado.

O Executivo francês já prometeu propostas até ao final do mês para evitar que casos como estes se repitam. Segundo Bourguignon, uma das propostas passa por assegurar que os estabelecimentos privados com fins lucrativos fossem considerados como "empresas com uma missão", ao abrigo das disposições da lei francesa.

Este estatuto implica que um organismo terceiro independente verifique que a empresa cumpre os objetivos da sua missão. "Posso assegurar-vos que esta é a primeira vez que realizamos uma inspeção" desta escala, "porque queremos atacar duramente, porque já não queremos que os grupos de idosos considerem os idosos como uma máquina de fazer dinheiro. Não são uma mercadoria", insistiu.

A Orpea é um dos principais fornecedores mundiais de cuidados de saúde, com uma rede de 1.156 estabelecimentos para doentes, incluindo lares de idosos, clínicas de cuidados e clínicas psiquiátricas. O escândalo também teve repercussões no estrangeiro: na Bélgica francófona, o governo regional da Valónia ordenou na semana passada inspeções sem aviso prévio aos 18 estabelecimentos geridos pela Orpea na região. Dos doze Ehpads já inspeccionados, um recebeu uma "opinião muito preocupante".

