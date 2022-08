Os homens também fingem orgasmos

“Não gosto que me toques dessa maneira. Faz antes assim.” Foi desta forma, quase a chegar aos 30, que (re)começou a minha vida sexual. E aprendi que menos conversa e mais ação nem sempre é bom na cama."

Paulo FARINHA “Não gosto que me toques dessa maneira. Faz antes assim.” Foi desta forma, quase a chegar aos 30, que (re)começou a minha vida sexual. E aprendi que menos conversa e mais ação nem sempre é bom na cama."

“Não gosto que me toques dessa maneira. Prefiro que coloques a mão assim e faças os movimentos mais devagar. Não tenho pressa. Eu mostro-te e faço contigo.”

Não recordo bem se as palavras da S. foram exatamente estas. Mas não andaria muito longe. Eu também não estava longe da zona que queria estimular, mas estava longe na forma como o devia fazer, percebi depois. Andava ali às voltas, convencido que a exploração era uma coisa interessante e que, mais cedo ou mais tarde, chegaria ao destino. Fosse pelo caminho mais longo ou mais curto, com mais ou menos atalhos, o importante era chegar, pensava eu. Estava enganado. Até o conceito de “destino” era enganador.

A S. era mais velha. Eu devia ter uns 27 ou 28 anos, não me recordo bem, mas percebi na altura – juro que isto não é conversa fiada – que a minha vida sexual era capaz de estar a (re)começar ali. E que boa que era aquela descoberta. Exageros à parte – e sem desdém pelas relações que tinha tido antes (uma delas foi paixão que bateu muito) –, aquilo foi libertador. Se todas as pessoas são diferentes e todos os corpos são diferentes, por que haveria eu de achar que o que resultava num corpo iria resultar noutro? Mais: será que tinha resultado mesmo? E no meu corpo? Quantas formas diferentes haveria de tocar no meu corpo e quantas vezes não teria eu ficado calado, em vez de dizer o que preferia. Ou como preferia.

Acho que a S. foi a primeira mulher que me corrigiu um movimento sobre sexo. Daquela maneira. Aquele movimento. Depois das descobertas da adolescência e do início da vida sexual, aos 17, depois da atrapalhação e do nervosismo das primeiras vezes, depois das dúvidas ao pensar “e agora o que é que eu faço com isto?”, depois da primeira namorada, da primeira pessoa depois da primeira namorada, depois de tudo isso e de tudo o que veio nos anos seguintes e nas pessoas seguintes, a S. foi a primeira que emendou. A primeira que me orientou. Nunca ninguém me tinha segurado a mão e, de forma natural, com ternura, acompanhado os meus dedos no que era melhor para ela. “Faz antes assim.” E depois não disse mais...

Haverá quem ache que a descoberta deste Santo Graal básico do “falem do que gostam” foi tardio à beira dos 30. Mas aposto que há muita gente que sempre viveu convencida de que tudo o que sabe sobre sexo aprendeu a fazer e não a falar. Uma espécie de “fala menos e faz mais”. Menos conversa e mais ação. Mas será que é mesmo assim? Será que, no que toca a sexo e prazer, conquista e sedução, não ganhamos mais em partilhar em lugar de tentar adivinhar?

No tempo dos meus pais não se falava em nada disto. Dos pais deles também não. Durante muitos anos, as mulheres estavam sujeitas ao que os homens desejavam e, numa sociedade profundamente machista e tradicional, a própria noção de desejo era redutora. Para elas, claro. Para eles tudo valia.

A educação sexual veio ajudar bastante. Mas estamos ainda a anos-luz do potencial que poderá ter, enquanto falarmos apenas de biologia e pouco de prazer. Enquanto ensinarmos às crianças como se fazem os bebés mas não soubermos explicar-lhes (gradualmente, de acordo com a idade que têm) que essa não é a única finalidade do sexo, estamos apenas a meio caminho. Enquanto ensinarmos numa sala de aula, entre risinhos adolescentes que é preciso ignorar, que a forma correta de colocar um preservativo é esta, mas não dissermos claramente que a forma errada de tratar alguém na cama é aquela (não lhe cuidando do prazer e do bem estar e reforçando que isso é bom e natural), estamos ainda a apalpar terreno.

A pornografia e o acesso livre a tudo o que veio com ela até poderia ajudar, mas sem contexto, sem explicação, sem apoio, sem filtro e com os clichés todos escarrapachados num écran (da jovem colegial à bibliotecária marota, do canalizador ao polícia, da mulher do patrão ao chefe mandão,), talvez estejamos a fomentar uma ansiedade de desempenho que vai encher os consultórios dos terapeutas dentro de uns anos. E as urgências hospitalares também, com adolescentes e jovens que tentam reproduzir na vida real o que se habituaram a ver no telemóvel – sem que ninguém lhes tenha explicado de forma clara e sem margem para dúvidas que nada daquilo é possível sem contexto, sem preliminares, sem desejo de ambos, sem muita lubrificação e, acima de tudo, sem consentimento ou sob pressão para agradar ao outro.

Entre adultos, desde que seja consentido por ambos, vale tudo. Eu sei que a ideia pode ter várias nuances e poderia usar aqui mais uns milhares de caracteres a ramificar as tantas exceções que isto pode ter, mas é um bom princípio de conversa. Se ambos quiserem (ou mais, dependendo de quantos estão naquela relação, naquele momento), não há limites para o que se pode explorar, até onde ir, o que fazer, o que pedir. Desde que resulte, está tudo bem.

Só que esta ideia pressupõe uma abertura total e uma sinceridade despojada de reservas – que às vezes só vem com o tempo e a familiaridade – para correr mesmo bem. E o conceito de “resultar” pode ser muito relativo. Anda de mãos dadas com a ideia de “chegar ao objetivo”.

Para “chegar ao destino” socorremo-nos em tantas circunstâncias de uma espécie de check-list obrigatória do que achamos que o outro quer e gosta, na procura da performance ideal. E esquecemos que nos dias em que “corre mal” não é sinal que alguém tenha falhado. Esquecemos que o que achamos que “correu mal”, em muitas situações é apenas resultante de uma ansiedade que não controlamos. Ou de uma medicação que estamos a tomar. Ou da pressão para que aquele momento seja fantástico, épico, memorável, digno de livro. Esquecemos que não tem de haver sempre penetração. Esquecemos que não tem de haver sempre preliminares. Esquecemos que não temos de correr sempre as posições todas do Kama Sutra – até porque nem todos temos costas para isso. Esquecemos que não temos de fazer sempre o que sempre achámos que era certo. Esquecemos que às vezes o melhor e mais saudável – e, Deus, tão excitante – é deixar o outro terminar no seu próprio corpo o que nós começámos (ou achamos que começámos).

Esquecemos até, no fundo, que se calhar nem tem de haver sempre orgasmo. E que se não estivéssemos tão reféns dessa explosão de todas as vezes, talvez em algumas ocasiões não a fingíssemos. Até porque já toda a gente o fez, em algum momento. Sim, até os homens. Eu já.

A idade tem efeitos secundários chatos mas traz uma vantagem extraordinária: a de largarmos a vergonha e o filtro. O que perdemos nisso, ganhamos em intimidade. E, no que toca ao sexo, pensar nele de forma livre e partilhar o que gostamos e o que preferimos evitar, sem pressões de desempenho, é bem capaz de ser o caminho ideal para aquele orgasmo especial. Se não for dessa vez, talvez da outra. Está tudo bem, sem dramas.

Na dúvida, é só perguntar. “Foi bom?” “Está a ser?” “O que posso fazer diferente para que seja melhor para ti?”

Ainda hoje agradeço à S. por isto.

PS: Se quiserem saber mais sobre este tema sobre o qual pouco falamos, deixo duas sugestões:

Num episódio recente do podcast Um Género de Conversa, conduzido pelas jornalistas Patrícia Reis e Paula Cosme Pinto, Vânia Beliz explica isto de forma interessante. Numa conversa que todos os pais deveriam dar a ouvir aos filhos adolescentes, a psicóloga clínica e sexóloga fala sobre temas que é essencial trazer para a discussão pública, em nome de uma sexualidade mais rica e das barreiras culturais que importa abater (alguns dos assuntos já tinham sido abordados noutra entrevista que também vale a pena ouvir, com a sexóloga Tânia Graça.

Em 54 extraordinários minutos que se ouvem de uma assentada, Vânia fala da necessidade imperiosa de abordar estes temas sem tabus. Da urgência de explicar a uma rapariga que tem tanto direito de pedir ao namorado que lhe dê prazer como ele tem de o fazer com ela. Da urgência de explicar a um rapaz que um pénis gigante, desses que se encontram nos filmes pornográficos, traz mais contratempos e desconforto do que um “normal” se for acompanhado dos movimentos certos, adaptados ao que a outra pessoa gosta. Da urgência de explicar aos adultos que muitas das fantasias que têm são também vividas pelo parceiro ou pela parceira e não precisam de as recalcar.

A descoberta mútua de coisas de que todos gostamos mas por vezes temos reservas em admitir é justamente um dos temas abordado em Milhões de Pensamentos Perversos: os Desejos Secretos das Mulheres e as Fantasias Sexuais dos Homens (ed. Lua de Papel, 2012). Os autores, Ogi Ogas e Sai Gaddam, investigadores em neurociência computacional e modelos de inteligência artificial da Universidade de Boston, analisaram as pesquisas na Internet de milhões de utilizadores de sites de pornografia, encontros, matching, flirt, etc. Embora a noção de conquista e de aproximação ao outro possa variar em função do nosso próprio género (aquele com que nascemos ou aquele com que nos identificamos), os neurocientistas concluíram que isso deve-se muito mais a uma construção social do que às ramificações neurológicas e sinapses que ocorrem na nossa cabeça.

Sim, é verdade que as mulheres gostam muito dos rabos dos homens e que os fetiches deles pelos pés delas são mais comuns do que se possa pensar. E, fiquei a saber, os utilizadores japoneses gostam muito de uma certa zona da coxa e os indianos têm uma atração especial por barrigas. Mas, no que toca ao sexo e à exploração consentida do corpo do outro, para nosso prazer e prazer alheio, não há assim tantas diferenças entre eles e elas como algumas mentes – mais conservadoras? – possam pensar.

“Pode dar-se o caso de, na sociedade ocidental, os homens e as mulheres possuírem um software de desejo fundamentalmente idêntico, mas sejam incentivados a expressar os desejos de forma distinta. Quanto apostariam que o software cerebral do desejo feminino é igual ao software cerebral do desejo masculino?” perguntam os neurocientistas no livro. “As farmacêuticas apostam milhões.”

