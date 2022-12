Esta semana os tripulantes da TAP vão fazer greve e a empresa já anunciou que, por isso, serão cancelados 360 voos. Saiba quais são as responsabilidades das companhias nestas situações.

Os direitos dos passageiros quando há greves nas companhias aéreas

Redação Esta semana os tripulantes da TAP vão fazer greve e a empresa já anunciou que, por isso, serão cancelados 360 voos. Saiba quais são as responsabilidades das companhias nestas situações.

A greve dos tripulantes da TAP vai mesmo avançar nos dias 8 e 9 deste mês e, segundo anunciou hoje o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), está prevista "a marcação de um mínimo de cinco dias de greve a realizar até dia 31 de janeiro”.

Como antecipação à greve, a transportadora decidiu cancelar 360 voos e começou a enviar, ainda em novembro, um email para os clientes que tinham voo marcado para os dias da paralisação, aconselhando-os a remarcá-lo para outra data.

"Para evitar que os clientes com voos reservados para 8 e 9 de dezembro sejam ainda mais afetados pela incerteza sobre se o seu voo, devido à greve dos tripulantes de cabina, terá ou não lugar, a TAP decidiu cancelar 360 voos programados para os dois dias da greve", refere o email.

Na mesma informação enviada aos clientes, a companhia aérea explica que "entrará em contacto com todos os passageiros afetados por estes cancelamentos, propondo voos alternativos, em datas diferentes, ou outras soluções que sejam aceites pelo cliente. Se o seu voo tiver de ser cancelado, receberá um e-mail específico com as alternativas", explica a TAP, recomendando que o passageiro verifique o "estado do seu voo em www.flytap.com".

Embora as leis europeias prevejam o reembolso aos passageiros em caso de atraso e cancelamento de voos, há exceções e as greves são uma delas.

Segundo a DECO, a associação de defesa do consumidor de Portugal, "nem sempre as companhias aéreas são responsáveis pelos atrasos ou cancelamentos dos voos. Ou seja, os passageiros não têm direito a indemnizações se as situações forem provocadas por 'circunstâncias extraordinárias', refere num artigo publicado na revista DECO Proteste, no passado dia 15 de novembro.

O mesmo artigo explica que, para esse efeito, "são consideradas pela lei as situações de mau tempo, riscos de segurança, agitação política e greve". Nestes casos, explica a DECO, "haverá poucas possibilidades de conseguir que lhe paguem a compensação atrás referida".

Mesmo assim, os passageiros continuam a ter direitos quanto à assistência assegurada pela companhia aérea, em questões como o alojamento, refeições, chamadas telefónicas ou ao reembolso do valor da reserva.

Caso isso não seja cumprido, a DECO aconselha a apresentar reclamação junto da companhia aérea, do regulador - Autoridade Nacional de Aviação Civil ou ANAC (no acrónimo) - ou da agência de viagens, se a viagem tiver sido organizada nesse âmbito. Para apresentar a reclamação, o passageiro deve guardar todas as faturas das despesas realizadas na sequência do cancelamento do voo.

De fora das "circunstâncias extraordinárias" fica a alegação de problemas técnicos na manutenção da aeronave. Em dezembro de 2008, o Tribunal de Justiça Europeu considerou que tal justificação não se enquadrava naquele conceito.

Apesar de não haver direito a indemnização, a organismo de defesa do consumidor explica, no mesmo artigo, que "quando há um cancelamento de voo motivado por uma circunstância extraordinária, o passageiro tem direito ao reembolso ou a marcar nova viagem em data que seja da sua conveniência, sem limitações determinadas pela transportadora ou acréscimo de custos".

A DECO lembra que na União Europeia, os direitos dos passageiros aéreos estão assegurados num regulamento que é comum a todos os Estados-membros, bem como aos restantes países que integram o Espaço Económico Europeu (EEE) e à Suíça.

