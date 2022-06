Os termómetros vão ultrapassar os 30 graus esta semana no Grão-Ducado. Os conselhos do Ministério da Saúde para se proteger do calor.

Meteorologia

Temperaturas acima dos 30 graus. Os conselhos para se proteger do calor

Redação Os termómetros vão ultrapassar os 30 graus esta semana no Grão-Ducado. Os conselhos do Ministério da Saúde para se proteger do calor.

Os termómetros vão subir nos próximos dias no Grão-Ducado, com as temperaturas a chegar aos 30 graus na quinta e sexta, e aos 32 no sábado.

O Ministério da Saúde divulgou recentemente uma lista de conselhos para se proteger do calor. Segundo a tutela, "as temperaturas elevadas podem causar problemas de saúde a determinados grupos de pessoas, incluindo idosos, bebés e pessoas com doenças crónicas, tais como doenças cardíacas ou renais."

Veja os conselhos:

Beber regularmente água, mesmo sem ter sede, pelo menos 1,5 litros por dia. Optar por água mineral ou gaseificada, ou ainda bebidas ligeiramente adoçadas. Limitar o consumo de café/chá e bebidas demasiado ricas em açúcar/cafeína, que têm um efeito diurético;

Limitar a exposição ao sol, especialmente durante as horas mais quentes. É recomendado cobrir a cabeça e usar protetor solar adequado quando exposto ao sol;

Evitar exercício físico ou atividades extenuantes durante as horas de maior calor;

Proteger os mais idosos, e ajudar em particular quem vive sozinho, monitorizando pelo menos uma vez por dia a ingestão de água ou as condições dentro de casa;

Segundo o Meteolux, para esta terça-feira as temperaturas máximas vão rondar os 24 graus de máxima, subindo na quarta-feira para os 29. Na quinta e sexta os termómetros sobem mais um pouco para os 30, podendo chegar aos 32 no sábado. No domingo, o tempo deverá ficar mais fresco, com a máxima prevista de 21 graus.

