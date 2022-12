Polícia grã-ducal informa que os agentes vão estar presentes nos mercados de Natal, mas deixa algumas recomendações.

Segurança

Os conselhos da polícia para evitar assaltos nos mercados de Natal

Há mercados de Natal um pouco por todo o país. E, como todos os anos, as autoridades policiais vão marcar presença e apelam à vigilância dos visitantes. Em comunicado, a polícia grã-ducal informa que os agentes vão estar presentes nos mercados de Natal a fim de garantir a segurança, sobretudo nos mercados de Natal da capital.

Mas mesmo as patrulhas policiais mais regulares não afastam completamente os assaltantes, por isso autoridades emitiram algumas recomendações.

*Quando numa multidão deve ter-se muito cuidado. A carteira, por exemplo, deve ser mantida no bolso interior do casaco, e não no bolso de trás das calças. Para além disso, deve-se evitar de ter muito dinheiro vivo na carteira, e só manter o cartão bancário que se precisa.

*Não se deve deixar a mala de senhora fora da vista. O melhor é mesmo colocá-la entre o braço e o corpo, mantendo o fecho de abertura para o interior.

*A polícia aconselha ainda que se evite o contacto direto com outras pessoas, mantendo uma certa distância.

Mais conselhos no site da polícia.



