Uma agência funerária francesa oferece esta opção que está a angariar cada vez mais clientes.

Os caixões de cartão que já conquistaram a Moselle

Pascal MITTELBERGER Nos últimos cinco anos, Stéphane Baldi, gerente de uma funerária na Moselle, oferece a opção de caixões de cartão. Um terço das famílias optam por esta ideia, seja por razões estéticas, económicas ou ecológicas.

A montra da funerária de Stéphane Baldi, em Freyming-Merlebach, comuna francesa na Moselle, não passa despercebida. As pirâmides de Gizé, cães e gatos, ramos de flores são apenas algumas das ilustrações disponíveis para decorar os caixões de cartão que a empresa disponibiliza. E que tem cada vez mais aderentes.

Stéphane Baldi, gerente da casa funerária "Au service des défunts" (Ao serviço dos defuntos), assumiu o cargo em 2017 e desde o primeiro dia que tem esta opção disponível. "O caixão de cartão já existe há mais de 20 anos. Em 2017, cheguei a uma cidade com 13 mil habitantes, onde existem quatro casas funerárias. Logicamente, as pessoas vão para aqueles com mais experiência, que já lá estão há duas ou três gerações. Para mim, a equação era simples: ou entrava no mercado sem me destacar ou oferecia algo para ser diferente dos outros".

O gerente sabe que a ideia pode "ofender" famílias mais tradicionais, especialmente na Moselle, onde a religião ainda tem um papel importante. No entanto, em cinco anos, este novo produto encontrou o seu lugar. "Hoje, em todas as mortes com que lido, o caixão de cartão é escolhido em 30% dos casos", diz Baldi. Uma decisão tomada pelas famílias ou mesmo por alguém que deixa os detalhes do funeral escrito para quando morrer.

Barato e ecológico

O caixão de cartão é a opção mais frequente nos casos de cremação. "Algumas pessoas têm mais consciência ecológica e acham estúpido usar um caixão de madeira. Outras também olham para o preço", explica. "Os modelos em madeira custam, em média, entre 1.700 e 2.400 euros. O de cartão, tudo incluído, com a urna e uma placa comemorativa, é 1.000 euros em média".

Por outro lado, o caixão de cartão pesa seis quilos mas pode suportar um peso de 200 quilos. É fabricado numa fábrica na Alsácia que oferece apenas uma forma, chamada "tumba". Esta é a forma mais comum no leste de França.

Outra vantagem deste modelo é que pode ser decorado e personalizado a um custo mais baixo. Baldi tem um catálogo de 120 referências, desde cores simples a animais, flores, pássaros, pirâmides, entre outras. Mas o caixão também pode ser personalizado, um "modelo à la carte" que pode ser criado por um designer. Baldi recorda o caso de um caixão de um camionista onde foi desenhado um camião.

Em cinco anos, não houve reclamações, aliás, pelo contrário, "até recebo chamadas de Metz, Reims, Lyon...", garante. Mesmo na cerimónia religiosa antes do enterro ou cremação, as pessoas gostam de "ter alguma coisa", num momento tão triste.

(Artigo original publicado no jornal Virgule. Traduzido para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso).

