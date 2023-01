Revelado um mapa desenhado à mão onde está assinalado o sítio onde soldados alemães terão alegadamente escondido um tesouro durante a II Guerra Mundial.

Segundo Guerra Mundial

Os caçadores de tesouros estão a invadir esta cidade holandesa

AFP No início de janeiro, os arquivos nacionais holandeses revelaram um mapa desenhado à mão onde está assinalada uma cruz vermelha, o sítio onde soldados alemães terão alegadamente escondido um tesouro durante a Segunda Guerra Mundial.

Buracos lamacentos pontilham o chão numa aldeia holandesa onde um mapa que pretende mostrar a localização do saque nazi enterrado durante a Segunda Guerra Mundial desencadeou uma invasão de caçadores de tesouros.

"Estimula a imaginação", nota com divertimento Klaas Tammes, presidente da fundação que detém o terreno no centro das atenções, em Ommeren, nos Países Baixos.

Réplicas de um tesouro encontrado na área em 2016 no museu "Streekmuseum Baron van Brakell" em Ommeren, Holanda Foto: Simon Wohlfahrt/AFP

Réplicas de um tesouro encontrado na área em 2016 no museu "Streekmuseum Baron van Brakell" em Ommeren, Holanda Foto: Simon Wohlfahrt/AFP
O antigo presidente da câmara de Ommeren, Klaas Tammes, e presidente da fundação proprietária das terras que podem esconder o tesouro Foto: Simon Wohlfahrt/AFP
Klaas Tammes mostra no seu telemóvel um mapa antigo e aponta na direção onde pensa que o tesouro pode estar escondido Foto: Simon Wohlfahrt/AFP
Réplicas de um tesouro encontrado na área em 2016 no museu "Streekmuseum Baron van Brakell" em Ommeren, Holanda Foto: Simon Wohlfahrt/AFP

De acordo com documentos históricos, relatos de testemunhas oculares revelam que foram enterrados quatro caixas de munições cheias de joias, pedras preciosas, moedas de ouro e caixas de música, com um valor total estimado atual de quase 11 milhões de euros.

"Todos os tipos de pessoas vieram à procura" dos bens, que foram alegadamente recolhidos por soldados alemães depois de um banco ter sido bombardeado em 1944, afirma Tammes, disse o antigo presidente da câmara da aldeia, de 74 anos, à AFP.

Mas o tesouro "ainda não foi encontrado".

Três tentativas para encontrar tesouro em 1947

A poucos passos de sua casa, buracos enlameados ainda comprovam a escavação, ao longo de um caminho arborizado e de uma vala pouco profunda, consistente com os desenhos no mapa.

A saga para encontrar um tesouro nazi nos Países Baixos Um mapa que supostamente revela onde estão enterradas quatro caixas cheias de jóias e moedas, avaliadas em vários milhões de euros, levaram várias pessoas a uma "caça ao tesouro", no fim de semana.

Muitas pessoas armadas com detetores de metais afluíram à pacata aldeia nos últimos dias, levando o município a impor uma proibição de escavação e a polícia a mandar embora os novos caçadores de tesouros logo à chegada.

Mas alguns persistem.

"O nosso interesse foi imediatamente despertado", disse Hendrik Hingstman à AFP. O seu pai Lammert é uma das muitas pessoas que se apressaram a chegar a Ommeren. Em breve, esperam obter uma licença para escavar.

"Este interesse não tinha precedentes nos Arquivos Nacionais", sublinhou Erwin Tuil, porta-voz da instituição.

Documentos dos serviços de investigação holandeses (CVO, na sigla original) mostram pelo menos três tentativas infrutíferas de encontrar o tesouro na Primavera de 1947, na sequência do testemunho de Helmut Sonder, um soldado alemão alegadamente envolvido na sua ocultação.

Vários cenários podem explicar o fracasso destas escavações, segundo o CVO: o tesouro era um produto da imaginação do soldado, embora o seu testemunho tenha sido considerado fiável. O saque poderia também ter sido recuperado por pessoas envolvidas no seu encobrimento ou por funcionários da CVO.

Buraco escavado no solo alegadamente por um dos muitos caçadores de tesouros que têm chegado à cidade Foto: Simon Wohlfahrt/AFP

Buraco escavado no solo alegadamente por um dos muitos caçadores de tesouros que têm chegado à cidade Foto: Simon Wohlfahrt/AFP
O caminho que leva ao local onde estará escondido o tesouro, em Ommeren Foto: Simon Wohfahrt/AFP
Reprodução de um mapa antigo, que se crê marcar o local onde os soldados alemães esconderam o tesouro durante a Segunda Guerra Mundial Foto: Simon Wohfahrt/AFP

"Esta história vai continuar durante algum tempo"

Documentos de arquivo também apontam para uma busca final em agosto de 1947, quando funcionários da CVO alegadamente encontraram "terra mexida" antes de serem abordados por dois oficiais americanos.

"Portanto, há também uma hipótese de os americanos os terem ultrapassado", disse Tuil à AFP.

Tammes acredita que o tesouro foi enterrado em Ommeren antes de ser recuperado após a guerra. Mas não há "nenhuma prova" disso, nota, acrescentando que o museu propriedade da sua fundação também tinha pedido autorização para escavar.

"Esta história vai continuar durante algum tempo", observa.

A onda de caçadores de tesouros continua a ser uma fonte de curiosidade para os habitantes. "Vemos muita ação policial quando as pessoas começam a cavar aqui na floresta", conta Aart van Ommeren, 65 anos, pensionista.

"É bom ser o centro das atenções durante algum tempo", diz Teunis Kramp, 69 anos, voluntário no museu local, antes de acrescentar: "Talvez as pessoas voltem à procura do tesouro este verão, mas não lhes dou grande esperança" para o encontrarem.

