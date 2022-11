O melhor amigo é o que está lá. Não importa se sempre esteve ou se acabou de chegar. Não importa se entrou aos 10 ou aos 60 anos.

Os amigos que entram, os que saem e os que ficam na nossa vida

Paulo FARINHA

Na noite de domingo estávamos cansados, embora os resultados das eleições no Brasil fossem motivo e estímulo para resistir à fadiga. Aguardávamos a reação do vencido – que só chegou no final do dia de terça-feira – e, pelo meio, acompanhávamos o que ia sendo revelado a partir de Brasília.

Mas o embate, a verdadeira tareia, só chegou a sério na manhã de segunda-feira. Uma ressaca valente que aterrou em cheio. Felizmente não tinha sido álcool. Apenas felicidade infantil. Ou quase.

Das 16h00 de sábado às 16h00 de domingo, mais grito, menos grito, cinco pré-adolescentes juntaram-se cá em casa à pré-adolescente residente. O grupo das "girls", como se autointitulam, reuniu-se para celebrar o Halloween numa "festa de pijama assustadora".

Na verdade, o motivo pouco interessava, até porque o Dia das Bruxas não é propriamente uma farra desmedida de esqueletos e sustos. É apenas isso mesmo: um pretexto. E foi assim que funcionou: como razão para aquelas seis se juntarem fora do ambiente comum. Cinco garotas excitadas por estarem juntas e mais uma ainda mais excitada por ser a anfitriã.

Quando a Carolina nos pediu para receber em casa, com pernoita incluída, as amigas que a acompanham desde o primeiro ano de escolaridade e que se mantêm juntas cinco anos depois (uma mudou de escola e as saudades eram muitas), já sabíamos que seria cansativo, que incluiria decibéis elevados, que teríamos a cozinha de pantanas, que o quarto das filhas ficaria em estado de sítio, que os vizinhos se poderiam queixar do barulho e que a irmã mais nova teria de sair para casa da tia, para garantir privacidade às outras.

Mas, curiosamente, nenhum de nós achou que era má ideia. Pai e mãe, adultos com vários dedos de testa e conscientes de que aquela ideia peregrina iria significar trabalho para nós, ambos dissemos que sim e preparámo-nos para o que aí vinha.

Sabíamos que podia correr mal e que nos poderíamos arrepender. Mas sabíamos também que tínhamos casa e energia e condições para ter seis miúdas a dormir numa camarata improvisada com colchões pelo chão – e uma ou duas a dormir mesmo no chão, soubemos depois. Por alguma razão que ainda estamos para descobrir, aquilo fez-nos sentido. Foi uma coisa orgânica.

Sabemos bem que a nossa filha Carolina, aos 10 anos, tem uma vida pela frente para fazer novos amigos. Que uns vão entrar e outros vão sair da história dela. E que ela descobrirá, com o tempo, que há pessoas que vão ficando. Sabemos que vai encontrar algumas que pode manter até à morte e que outras só conhecerá aos 50 mas ganharão com facilidade o estatuto de "melhor amigo".

Sabemos isso tudo. Mas sabemos também que é preciso acarinhar e proteger e cuidar dos amigos nos momentos em que os temos e em que sabemos que estão lá para nós. E sabemos que os dias em que eles entram pela nossa vida adentro nunca se fazem anunciar. E sabemos que isso pode acontecer no momento em que nos sentamos ao lado deles na escola, em que partilhamos o balneário, em que emprestamos uma moeda para pagar o café, em que pedimos licença para carregar no botão do elevador ou em que perguntamos como funciona a fotocopiadora do quinto andar. Pode também ser aos 80 anos, quando alguém nos estende o andarilho para darmos três passos.

E depois... depois é a vida a acontecer. A química dos gostos em comum, da forma semelhante como o outro vê o mundo, da facilidade com que completa as nossas frases, da naturalidade com que entende os nossos desenhos – mesmo que seja uma caixa com uma ovelha lá dentro, como tão bem está descrito n’"O Principezinho".

Há pessoas que nos completam e que queremos ao nosso lado durante muito tempo. Vão ficando, aos poucos, até percebermos que não conseguimos viver sem elas. Sem a segurança de as termos no outro extremo do telefonema, do lado de lá da mensagem, na celebração e no choro, na mão para ajudar a transportar um sofá, no ombro para amparar a lágrima ou no colo silencioso de quem não faz perguntas. No conselho sábio ou na gargalhada fora de sentido.

Neste fim-de-semana, cá em casa, esteve o primeiro grupo de amigas da vida da filha Carolina. Não sabemos quanto tempo ficarão juntas e quantos grupos mais entrarão na vida dela. Mas este é o coletivo que ela escolheu (e que a acolheu) neste momento. E se há poucas coisas mais maravilhosas do que ver um filho a crescer e a fazer-se ao mundo, é também verdade que olhar para ele a partir dos amigos que encontra é uma bênção.

Na manhã de segunda-feira precisávamos de um fim-de-semana para descansar do fim-de-semana. Mas o cansaço no corpo era muito menor do que a alegria infantil que tínhamos (todos) por vermos a filha a cultivar o melhor de todos os laços. E mesmo que nenhum fique para a vida toda, já valeu pelo que estão a viver.

Paulo Farinha é jornalista há 23 anos. Fez parte da equipa que lançou a edição portuguesa da National Geographic, onde foi coordenador editorial, editor e editor online. Foi editor executivo da Volta ao Mundo e da Notícias Magazine (Diário de Notícias e Jornal de Notícias) e chefe de redação da unidade de revistas do Global Media Group. Autor de Ninguém Disse que Isto ia Ser Fácil, escreve regularmente sobre família, relações e parentalidade e assinou crónicas na Notícias Magazine, DN Life, Pais & Filhos e Observador - jornal onde é atualmente editor de inovação.

