Ensino

Os alunos do Luxemburgo têm demasiados trabalhos de casa?

Diana ALVES O presidente da FAPEL defende trabalhos de casa mais informais, como por exemplo pedir aos alunos que discutam um determinado tema com a família, à hora de jantar.

Será que os alunos das escolas luxemburguesas têm demasiados trabalhos de casa? À margem da apresentação do conceito de ajuda aos trabalhos para casa (TPC), que será implementado nas ‘maisons relais’ e outras estruturas de acolhimento extracurricular, a Rádio Latina falou com a FAPEL – Federação das Associações de Pais de Alunos do Luxemburgo, sobre o assunto.

Saiba mais no artigo da Rádio Latina.

