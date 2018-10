Orange condenada a pagar indemnização por 'burnout' de trabalhador

O Supremo Tribunal de Justiça de Nancy, em França, condenou a operadora de telecomunicações Orange a pagar uma indemnização a um trabalhador que foi despedido indevidamente pela empresa e que sofreu 'burnout' devido ao trabalho.

O Supremo Tribunal de Justiça de Nancy, em França, condenou a operadora de telecomunicações Orange a pagar uma indemnização a um trabalhador que foi despedido indevidamente pela empresa e que sofreu 'burnout' devido ao trabalho.

O caso remonta a 2014, quando um empregado foi despedido pela empresa que deu como justificação o alegado mau comportamento, conta a agência noticiosa AFP. O Supremo Tribunal de Justiça de Nancy nega a justificação da empresa, e refere que a pessoa em causa sofreu distúrbios psicológicos em consequência de situações de maus tratos psicológicos no trabalho. A Orange terá agora de pagar um indemnização pelo 'burnout' sofrido pelo ex-colaborador, refere o tribunal.

O síndrome de 'burnout' (termo inglês) é um distúrbio psicológico depressivo, caracterizado por um esgotamento físico e mental, atribuído ao trabalho intenso e prolongado. Em situações extremas, poder causar nas pessoas o sentimento de incapacidade para trabalhar.



"Os relatórios do estado de saúde do empregado em combinação com os depoimentos dos colegas demonstram que a pessoa em causa foi vítima de mau-estar no trabalho, algo que a organização deveria ter dado conta", pode ler-se no acórdão referido pela AFP.



O queixoso, um antigo vendedor da empresa na comuna francesa de Nancy, foi despedido em 2014, tendo a Orange alegado má conduta do trabalhador. Em concreto, foram referidos "atos de insubordinação, uso excessivo evidente do email profissional para fins pessoais e comportamento e modos agressivos". Após um parecer desfavorável do tribunal industrial de Nancy, em 2016, que considerou um caso de despedimento por "má conduta real e grave", o trabalhador recorreu às instâncias superiores.



No recurso, a defesa alegou que o então colaborador era "sério", e que foi "vítima de pressão constante devido ao sistema de competitividade e stress permanente dentro da organização", algo que foi aceite pelo Supremo. A advogada de defesa referiu também "atos de humilhação e insultos e objetivos impossíveis de atingir" por parte da Orange. Os casos de 'burnout' na empresa têm-se multiplicado ao longo dos anos.







