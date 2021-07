Em plena discussão pública sobre o valor do Estado Novo, há um laboratório privilegiado da análise que está por avaliar: a sexualidade. A opinião semanal do historiador Diogo Ramada Curto.

Estado Novo e Sexualidade

Está em curso desde há alguns anos – e não parece dar sinais de abrandar – uma discussão pública sobre o valor do Estado Novo. Que foi bom, que foi mau, sobretudo, que foi melhor do que outros... A comparação com os outros regimes empresta a esta mesma discussão características que se assemelham a um debate científico, ao qual não deixam de se associar dúvidas, hipóteses e provas documentais. São três ou, talvez, quatro os padrões utilizados para medir o valor do Estado Novo: a República de 1910 a 1926, os fascismos europeus no sentido lato do termo (de Mussolini a Franco ou a Hitler), o regime democrático saído do 25 de Abril de 1974 e, ainda, as comparações entre salazarismo e marcelismo.

Aquele que é o principal ideólogo da direita conservadora, Jaime Nogueira Pinto, escreveu as páginas mais importantes de depreciação do regime de Marcello Caetano, atribuindo-lhe a máxima responsabilidade em pôr fim ao Salazarismo e abrir a estrada ao 25 de Abril. Antes e acima dele, dois outros intelectuais conservadores ensaiaram abordagens diferentes. Jorge Borges de Macedo inspirou-se nos conflitos de opinião e nas divergências do absolutismo, de D. Manuel I a Pombal, para construir uma justificação oblíqua para o regime autoritário com que colaborou. Enquanto Adriano Moreira se deixou alucinar pela ideia de que, se tivesse sido ele o escolhido por Salazar, a transição para a democracia teria sido pacífica, imaculada, pois não teria arcado com as feridas causadas pela revolução. Este último é, aliás, um dos principais guardiões da memória, sobretudo da sua própria memória como Ministro do Ultramar, tendo construído uma versão dos acontecimentos – sobretudo do “abolicionismo”, assinalado pelo fim do Estatuto do Indigenato, em 1961 – que extravasou do campo dos seus devotos, para passar a ser reproduzida pelos seus próprios opositores de esquerda.

Tais comparações têm em mira valorizar ou desvalorizar o regime de Salazar. Para isso, muitas delas baseiam-se em indicadores específicos, podendo recorrer a dados sobre finanças públicas ou economia, número de escolas e frequência do ensino, vítimas mortais ou presos por perseguição política, obras públicas (da hidráulica às pontes, a culminar com a Ponte Salazar ou Sobre o Tejo, do restauro dos monumentos nacionais aos 24 kms de auto-estrada, em 1974, dos hospitais aos tribunais), etc. Não por acaso, a maior parte destas comparações retoma um dos temas da própria propaganda do Estado Novo. Sobretudo, em comparação com os supostos males da Primeira República (confusionismo parlamentar, instabilidade ministerial e violência), a celebração da obra feita pelo Estado Novo resultou, antes de mais, de um trabalho concertado de propaganda empreendido pelos seus principais colaboradores, desde a década de 1930, e que muitos historiadores de ofício retomam, hoje, sem terem em conta as suas origens.

Contudo, há uma história do Estado Novo que se situa para além destas lógicas da celebração ou da contra-celebração. Assim argumentaram, há mais de dez anos, Nuno Domingos e Vítor Pereira, num livro que não terá sido o primeiro, mas que se constituiu num marco de ruptura (O Estado Novo em questão, Edições 70). É que tais lógicas servem, apenas, para prolongar ou, até, para reproduzir velhos debates entre colaboradores e resistentes, que pouco adiantam ao conhecimento analítico da sociedade e do Estado, no tempo de Salazar. Pior: muitas dessas lógicas vêm imbuídas de uma ideia insuportável acerca da omnisciência do ditador e do elogio das suas capacidades ilimitadas de tudo saber.

Um exemplo de comos tais lógicas, e os respectivos debates estéreis delas derivados, passam ao lado de uma série de objectos é o da sexualidade, com as suas práticas e posta em relação com saberes médicos específicos. Esta envolve camadas de subjectividade, articuladas com comportamentos, que dificilmente encontram tradução na objectividade dos números e de indicadores quantitativos, propícios à comparação. Isto é, trata-se de um território por excelência da vida íntima, envolvendo práticas e representações que só muito genericamente entram na esfera de controlo do Estado e da Igreja. Claro que se poderá sempre fantasiar acerca dos tempos da desbunda dos anos Vinte, das polémicas em torno do mundo gay de António Botto e do jazz, do jogo e da prostituição do Bristol. Estas foram, aliás, descritas por um cúmplice do regime, Almada Negreiros, em pleno Estado Novo, como registo da memória de um tempo que tinha sucumbido ao moralismo de Salazar (Nome de Guerra, 1935).

Nesta mesma linha, poder-se-á colocar como hipótese que existiu uma permissibilidade do regime, descontados alguns casos e ultrapassadas algumas ideias gerais, frente à homossexualidade, masculina e feminina, desde que mantida em esferas íntimas ou privadas? Quanto à prostituição não só urbana, como rural – fundada na miséria e na fome, em parte reconhecida oficialmente, em parte controlada, moralizada, higienizada – , que dizer da sua generalização, no interior de um regime que pretendeu fazer crer no carácter sagrado da família e do matrimónio? A mesma interrogação surge em relação às amásias e “espanholas”, estas também à fugir à fome e a tentar a sorte, todas elas símbolo da riqueza e do poder dos machos burgueses, com aspirações aristocráticas de distinção, logo, de transgressão? De igual modo, no fim do ciclo, também se poderá especular sobre o significado, no período pós 1974, da explosão da literatura pornográfica, antecedida pela vasta circulação das obras de José Vilhena.

Contudo, será sempre difícil ou muito arriscado passar do universo do meio literário e das suas representações, para o dos comportamentos, nas suas esferas mais subjectivas. De qualquer modo, nunca se julgue que aquilo que não pode ser medido e comparado, não existe ou não teve relevância nos tempos que se tomam como objecto de estudo. Pelo contrário, poderá mesmo argumentar-se que será nessas esferas da intimidade e nos domínios da subjectividade que se encontram tanto os modos mais eficazes de regulação dos comportamentos, como os de resistência aos dispositivos de controlo e vigilância dos corpos.

Mas que sabemos nós da sexualidade, na infância ou na idade adulta, nas suas práticas hétero ou nos seus modos de libertinagem, durante o Estado Novo? A julgar por alguns exemplos de escritoras, o lesbianismo foi uma experimentação, em tempos de permissividade, ou um duplo modo de resistência, em relação à moral católica e aos casamentos contratados? Os escritos de Fernando Pessoa sobre Freud, o inconsciente e a sexualidade são da década de 1930, bem como a primeira tradução de Freud feita por Osório de Oliveira, filho da Ana de Castro Osório. Será, então, legítimo pensar que existiram, durante o Estado Novo, sucessivas configurações ou terão antes coexistido no tempo? De qualquer modo, elas tiveram início na psiquiatria positivista, que foi transformada pela ideia das determinações sexuais proposta por Freud e pela psicanálise e, por último, que se recentrou no estudo dos sintomas da esquizofrenia e da depressão ou de quadros clínicos neuróticos e psico-somáticos, para utilizar os termos do professor de medicina, Pedro Polónio, em 1973. Poderá, ainda, a imagem da repressão à masturbação do jovem seminarista de Manhã submersa (1954) de Virgílio Ferreira ser generalizada? O fascismo suscitou a psicanálise, contra os psiquiatras positivistas ligados à Primeira República, tolerou-a por desconhecimento ou procurou reprimi-la? Na sua manifesta oposição ao Estado Novo, o psiquiatra Luís Cebola terá sido mesmo uma excepção, entre os seus colegas de profissão? E como interpretar a ideia de que existiu um aumento exponencial da procura de médicos psiquiatras, a ponto de se ter falado de uma “inflação psiquiátrica”, ao longo da década de 1960 (J. Seabra Dinis, Perspectiva humana, 1966, p. 217)?

As investigações recentes de Inês Brasão sobre o corpo, de Tiago Pires Marques e Denise Maria Borrega Pereira sobre história da psiquiatria, de Alírio Queirós sobre a recepção de Freud em Portugal e de Catarina Gomes sobre alguns homens e mulheres internados no Hospital Miguel Bombarda, entre outras, sugerem a existência de um campo, onde o domínio das práticas se cruza com o dos saberes. Os seus resultados são promissores. Porém, ainda estamos longe de ter conseguido formular um programa de investigações de conjunto, capaz de articular a sexualidade com as políticas do Estado Novo. Tão-pouco sabemos ao certo o que se encontra nos imensos arquivos – a começar pelo do Miguel Bombarda, que está junto com o do Júlio de Matos – , com os seus relatórios e processos individuais.

