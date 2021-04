Europol faz o balanço da grande operação policial que aconteceu a semana passada e que envolveu uma centena de agentes do Luxemburgo.

Operação policial no Luxemburgo confiscou milhões em bens e carros de luxo

Redação Europol faz o balanço da grande operação policial que aconteceu a semana passada e que envolveu uma centena de agentes do Luxemburgo.

Durante a operação da semana passada, em que mais de 100 agentes do Luxemburgo estiveram envolvidos, não apenas quatro suspeitos foram presos, mas quatro propriedades no valor de vários milhões de euros e cinco veículos de luxo também foram confiscados, divulgou a Europol em comunicado.

No total, foram congelados 187.000 euros em contas no Luxemburgo e apreendidos 26.000 euros em numerário. Também estão agora com as autoridades 50 telemóveis e outros dispositivos de comunicação.

O objetivo da operação, que a Europol denomina "Follow the Money" (Segue o dinheiro), era travar todo o braço financeiro do grupo de crime organizado envolvido em lavagem de dinheiro proveniente do tráfico drogas. No caso, o grupo tinha criado um esquema para branquear grande somas de dinheiro ganho através da venda de cocaína em França.

Entre as quatro detenções, a polícia prendeu o líder do grupo, que operava sob o codinome de "Ministro". De acordo com a Europol a investigação do caso remonta a França em 2017, quando funcionários da alfândega apreenderam um total de 225 libras (268 euros) num caminhão pertencente a uma empresa luxemburguesa.

Foram efetuadas várias buscas em simultâneo na Alemanha e no Luxemburgo. A Eurojust coordenou esta ação policial a pedido do Serviço Inter-regional de Procuradoria Especializada (JIRS) de Lille, em França.

No Luxemburgo, estiveram envolvidos uma centena de agentes sob a direção de um juiz de instrução do Tribunal Distrital do Luxemburgo e do Ministério Público. Ao mesmo tempo, são realizadas 14 buscas domiciliares em Remich, Esch-sur- Alzette, Ettelbrück e Strassen.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.