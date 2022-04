A ação de Europol identificou 176 pessoas na operação europeia contra crimes de ódio e racismo, que teve lugar em 11 países.

Operação contra o discurso de ódio. Luxemburgo e Portugal estão na lista

Ana TOMÁS A ação de Europol identificou 176 pessoas na operação europeia contra crimes de ódio e racismo, que teve lugar em 11 países.

O Luxemburgo e Portugal estão entre os 11 países alvo de uma ação da Europol contra o discurso de ódio racista e xenófobo e outros crimes de ódio na Internet e também no mundo real.

Esta quinta-feira, no âmbito da operação conjunta apoiada pelo Centro Europeu contra o Terrorismo da Europol (ECTC) e liderada pela França, as autoridades identificaram 176 indivíduos por crimes relacionados com a disseminação de discursos de ódio racistas e xenófobos, apelos à violência, e incitação à prática de delitos, refere a Europol num comunicado divulgado esta sexta-feira.

Na Áustria, as autoridades efetuaram 12 buscas domiciliárias, interrogaram oito suspeitos e apreenderam dispositivos eletrónicos, telemóveis, armas e material de propaganda, de acordo com o organismo.

A ação incluiu também uma atividade coordenada direcionada para a componente de discurso de ódio online dos casos investigados em países como o Luxemburgo, Portugal e Espanha. Neste último, as autoridades identificaram cinco indivíduos e prenderam quatro deles por divulgarem discursos de ódio na Internet.

A operação nestes três países, acrescenta o mesmo comunicado, resultou na avaliação de 58 conteúdos em três plataformas que foram encaminhadas a fornecedores de serviços online para "revisão voluntária em relação aos seus termos e condições".

Segundo a Europol, a ação "visou comunidades e indivíduos que utilizam diferentes tipos de conteúdos, tais como mensagens, comentários e memes para espalhar ódio e propaganda através da Internet" e a apreensão de dispositivos informáticos e outros materiais de prova.

"A Internet não é um vazio legal"

A Europol refere que a operação não visa organizações ou grupos específicos, mas "prevenir a proliferação de crimes de ódio, racismo e xenofobia online e offline".

As autoridades trabalharam ainda no sentido de aumentar a consciencialização de "indivíduos e grupos de que a Internet não é um vazio legal". "O suposto anonimato não impede a aplicação da lei de tomar medidas contra atos ilegais", refere o comunicado, recordando a quem espalha mensagens de ódio violento na Internet que as suas "ações serão detetadas e atribuídas".





