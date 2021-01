Segundo as Nações Unidades, o estudo feito a 1,2 milhões de pessoas em 50 países reflete que as pessoas querem uma maior acção para enfrentar a crise que o planeta atravessa, dando uma mensagem clara aos líderes políticos para que tomem todas as "medidas necessárias".

Sociedade 4 min.

ONU lança maior inquérito de sempre sobre o clima: população exige políticas urgentes

Ana B. Carvalho Segundo as Nações Unidades, o estudo feito a 1,2 milhões de pessoas em 50 países reflete que as pessoas querem uma maior acção para enfrentar a crise que o planeta atravessa, dando uma mensagem clara aos líderes políticos para que tomem todas as "medidas necessárias".

O reconhecimento da emergência climática é muito mais generalizado do que se pensava anteriormente. O "Voto do Povo pelo Clima", o maior inquérito de sempre realizado sobre a temática, que interrogou 1,2 milhões de pessoas em 50 países, constatou que dois terços das pessoas pensam que as alterações climáticas são uma emergência global e exigem mudança nas políticas ambientais.

"Os resultados do inquérito ilustram claramente que a acção urgente em matéria de clima tem um amplo apoio entre as pessoas em todo o mundo, em todas as nacionalidades, idade, sexo e nível de educação", disse Achim Steiner, Administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), num comunicado de imprensa.

A sondagem que foi realizada enquanto os países se preparavam para as negociações na COP de 26 de novembro, a 26ª sessão da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (UNFCCC), também mostrou "como" as pessoas querem que os seus decisores políticos enfrentem a crise climática.

"Da agricultura amiga do clima à protecção da natureza, investindo numa recuperação verde da covid-19, a sondagem traz a voz do povo para a vanguarda do debate sobre o clima. Assinala formas através das quais os países podem avançar com o apoio público à medida que trabalhamos em conjunto para enfrentar este enorme desafio", acrescentou Steiner.

Enquanto que os mais jovens mostraram a maior preocupação, com 69% das pessoas entre os 14-18 anos a dizer que existe uma emergência climática, 58% das pessoas com mais de 60 anos concordaram, sugerindo que não existe uma divisão geracional assim tão acentuada.

Mais de um milhão de jovens exigem novas políticas verdes durante recuperação da pandemia Mais de um milhão de jovens em todo o mundo exortaram os governos a dar prioridade a medidas ambientais durante a recuperação da pandemia de covid-19.

A sondagem revelou que a percentagem mais elevada de pessoas a dizer que existe uma emergência climática foi no Reino Unido e em Itália, ambos com 81%. Seguindo-se a Austrália com 72% e os EUA em 65%, o mesmo que a Rússia, e a Índia com 59%. Mesmo a proporção mais baixa, na Moldávia, foi de 50%.

O inquérito perguntou se a mudança climática era uma emergência global e se apoiavam 18 políticas climáticas fundamentais em seis áreas de acção: economia, energia, transportes, alimentação e agricultura, natureza, e protecção das pessoas

Mesmo quando a acção climática sugeria a exigência de mudanças significativas no seu próprio país, as maiorias ainda apoiavam as medidas . Em nações onde os combustíveis fósseis são uma importante fonte de emissões, as pessoas apoiaram fortemente as energias renováveis, incluindo os EUA (65% a favor), Austrália (76%) e Rússia (51%).

Em quatro dos cinco países com as mais elevadas emissões provenientes da alteração do uso do solo e com dados suficientes sobre preferências políticas, a maioria apoiou a conservação das florestas e da terra. Nove dos dez países com as populações mais urbanizadas apoiaram que se aumente a utilização de carros e autocarros eléctricos limpos, ou bicicletas.

O estudo também encontrou uma ligação direta entre o nível de educação do inquirido e o seu desejo de acção climática, de acordo com o PNUD. Houve um reconhecimento muito elevado da emergência climática entre aqueles que frequentaram a universidade em todos os países, desde países com rendimentos mais baixos como o Butão (82%) e a República Democrática do Congo (82%), a países ricos como a França (87%) e o Japão (82%).

"A voz do povo é clara - eles querem acção sobre as alterações climáticas", disse Cassie Flynn, a conselheira estratégica do PNUD para as alterações climáticas, que dirige o programa Climate Promise do PNUD. "Se 64% da população mundial acredita numa emergência climática, então ajuda os governos a responder à crise climática como uma emergência. A mensagem chave é que, uma vez que os governos estão a tomar estas decisões de alto risco, as pessoas estão com eles", afirmou.

O apoio relativamente baixo à promoção de dietas à base de plantas pode dever-se ao facto de haver poucas opções à base de plantas em alguns países ou as pessoas podem ter sentido que a dieta é mais uma escolha pessoal, explicou o PNUD. O apoio foi mais elevado na Alemanha (44%) e no Reino Unido (43%).



O estudo apontou como possibilidade que o facto pelo qual mais homens e rapazes tenham dito que havia uma emergência climática do que mulheres e raparigas em países como a Nigéria e o Vietname tenha sido motivado porque as raparigas têm menos acesso à educação nesses locais.

A sondagem foi distribuída através de anúncios em jogos de vídeo e puzzles, incluindo Angry Birds, Subway Surfers, Sudoku e Words With Friends, e isto ajudou particularmente a alcançar os mais jovens.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.