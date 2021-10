A votação teve lugar no penúltimo dia da sessão de outono do Conselho de 47 membros, que entre outras coisas aprovou um relator especial para monitorizar os direitos no Afeganistão e pôs fim a um esforço de monitorização dos direitos no Iémen dilacerado pela guerra.

Ambiente

ONU declara o acesso a um meio ambiente limpo um direito humano

O principal organismo de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) votou de forma esmagadora no reconhecimento do direito a um ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável como um Direito Humano, e para nomear um perito para monitorizar esses direitos no contexto da emergência climática.

O Conselho de Direitos Humanos aprovou a resolução, que também apela aos países para aumentarem as suas capacidades de melhorar o ambiente, com 43 votos a favor, zero contra e quatro abstenções por parte da China, Índia, Japão e Rússia, noticiou a Associated Press.

Lucy McKernan, diretora adjunta da defesa da ONU na Human Rights Watch, considerou a medida "avanço significativo" para ajudar a enfrentar a crise ambiental global.

"O reconhecimento global deste direito ajudará a capacitar as comunidades locais para defenderem a sua subsistência, saúde e cultura contra a destruição ambiental, e ajudará os governos a desenvolverem leis e políticas de protecção ambiental mais fortes e mais coerentes", afirmou.

Outra resolução criou o cargo de três anos de "relator especial" que irá - entre outras coisas - monitorizar "como os efeitos adversos das alterações climáticas, incluindo catástrofes súbitas e de início lento, afectam o pleno e efectivo gozo dos direitos humanos". A medida passou com 42 votos a favor e a oposição da Rússia. A China, Eritreia, Índia e Japão abstiveram-se.

