"Não há razão para duvidar" de que as vacinas atuais protegem os pacientes infetados com Omicron contra formas graves de covid-19, disse o responsável pela resposta de emergência em saúde pública da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan.

OMS. Vacinas são eficazes contra a nova variante Omicron

Paula DE FREITAS FERREIRA

Identificada apenas a 24 de novembro, a Omicron rapidamente se espalhou pelo mundo, com registos já em cerca de 40 países - no Luxemburgo ainda não foi detetado nenhum caso. As dúvidas se as atuais vacinas poderiam ser eficazes também para esta nova variante parecem agora desvanecer-se. Quem o diz é Michael Ryan, responsável pela resposta de emergência em saúde pública da Organização Mundial da Saúde (OMS), em entrevista à AFP, na terça-feira.

"Não há razão para duvidar" de que as vacinas atuais protegem os pacientes infetados com Omicron contra formas graves de covid-19, disse o médico. Exatamente aquilo que se espera dos imunizantes criados em tempo recorde e que foram usados para vacinar a população mundial: não evitam a infeção, mas sim as formais mais letais do ataque do vírus ao organismo.

“Temos algumas vacinas muito eficazes que se mostraram potentes contra todas as variantes até agora, em termos de gravidade da doença e hospitalização, e não há razão para acreditar que não seja o caso [com a Omicron]", reforçou Michael Ryan, numa rara entrevista individual, sublinha a AFP.

E como é que a OMS chega a esta conclusão? “O comportamento geral que temos vindo a observar até agora não demonstra aumento de gravidade [da doença]. Aliás, em alguns lugares do sul de África são relatados sintomas mais leves”, disse o responsável, indo ao encontro do que o principal consultor para a covid-19 nos EUA, o cientista Anthony Fauci, também já afirmara.

Apesar da nota de esperança - tão importante e principalmente oportuna num momento em que o pânico gerado pelo aparecimento de uma nova variante fechou fronteiras, suspendeu voos, impôs novas medidas restritivas e isolou ainda mais uma parte do continente Africano - Mia Couto chamou-lhe um novo apartheid - o responsável pela resposta de emergência em saúde pública da OMS, alerta que é preciso, ainda assim, cautela na análise.

“Devemos ter muito cuidado na nossa forma de analisar” esses dados, sublinhou, por diversas ao longo da entrevista, uma vez que ainda se está no início dos estudos de uma variante detetada há menos de 15 dias pelas autoridades sul-africanas.





