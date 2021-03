Versão praticamente final do relatório revela que o cenário mais provável é o da transmissão de morcegos para humanos através de outro animal como intermediário.

OMS. Relatório de missão na China descarta fuga laboratorial na origem do vírus

Um estudo conjunto entre a OMS e a China sobre as origens da covid-19 afirma que a transmissão do vírus de morcegos para humanos tendo outro animal como intermediário é o cenário mais provável e que uma fuga do laboratório é "extremamente improvável", revela um esboço obtido pela Associated Press.

As conclusões foram, em grande parte, as que já se esperavam mas deixaram muitas questões por responder. O relatório forneceu detalhes profundos sobre a reflexão por detrás das conclusões da equipa. Os investigadores propuseram mais investigação em todas as áreas, exceto na hipótese de que teria sido uma fuga laboratorial.

A divulgação do relatório foi repetidamente adiada, levantando questões sobre se o lado chinês estaria a tentar distorcer as conclusões para evitar que a culpa da pandemia recaísse sobre a China. Um funcionário da Organização Mundial de Saúde disse no final da semana passada que esperava que estivesse pronto para ser libertado "nos próximos dias".

A AP recebeu o que parece ser já uma versão quase final nesta segunda-feira através de um diplomata em Genebra de um país membro da OMS. Não ficou claro se o relatório ainda pode vir a ser alterado. O diplomata não quis ser identificado porque não estava autorizado a divulgá-lo antes da sua publicação.

Os investigadores enumeraram quatro cenários por ordem de probabilidade para a emergência do vírus denominado SARS-CoV-2. No topo da lista estava a transmissão através de um segundo animal, o que afirmam ser muito provável. Durante a investigação, os especialistas avaliaram a probabilidade de propagação direta de morcegos para humanos e afirmaram que a propagação através de produtos alimentares em "cadeia de frio" era possível mas não provável.

O parente mais próximo do vírus que causa a covid-19 foi encontrado em morcegos, que são conhecidos por serem portadores de coronavírus. Contudo, o relatório sustenta que "a distância evolutiva entre estes vírus de morcegos e o SRA-CoV-2 é estimada em várias décadas, o que sugere um elo em falta".

Diz-se que foram encontrados vírus muito semelhantes nos pangolins, mas também se observa que a marta e os gatos são susceptíveis ao vírus, o que sugere que podem ser portadores.

O relatório baseia-se sobretudo numa visita de uma equipa de especialistas internacionais da OMS a Wuhan, a cidade chinesa onde a covid-19 foi detetada pela primeira vez.

Peter Ben Embarek, o investigador da OMS que liderou a missão em Wuhan, afirmou na sexta-feira que o relatório estava acabado e que estava a ser verificado e traduzido. "Espero que nos próximos dias, todo esse processo esteja concluído e que possamos divulgá-lo publicamente".

O relatório é inconclusivo sobre se o surto teve início num mercado de peixe e marisco em Wuhan que teve um dos primeiros surtos de casos em dezembro de 2019. A descoberta de outros casos antes do surto no mercado de Huanan sugere que pode ter começado noutro local. Mas o relatório observa que poderia ter havido casos mais leves que não foram detetados e que poderiam ser uma ligação entre o mercado e casos anteriores.

"Não se pode, portanto, tirar uma conclusão firme sobre o papel do mercado na origem do surto, ou sobre a forma como a infeção foi introduzida no mercado", afirma o relatório.

À medida que a pandemia se espalhou globalmente, a China encontrou amostras do vírus nas embalagens de alimentos congelados que entraram no país. O relatório diz que a cadeia de frio, como é conhecida, pode ser um fator de propagação do vírus a longa distância, mas foi céptico quanto ao facto de esta poder ter sido uma via para desencadear o surto. O relatório diz que o risco é menor do que através da infeção respiratória de humano para humano, e a maioria dos especialistas concorda.

"Embora existam algumas provas de uma possível reintrodução da SRA-CoV-2 através da manipulação de produtos congelados contaminados importados na China desde a onda pandémica inicial, isto seria extraordinário em 2019, quando o vírus não estava a circular amplamente", sustenta o estudo.

