OMS. "Os assintomáticos com menos de 50 anos estão a impulsionar a pandemia"

Ana Patrícia CARDOSO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse, na passada segunda-feira, estar preocupada com o facto de a propagação do coronavírus estar a ser liderada por pessoas das faixas etárias entre os 20 e 40 anos. Sobretudo, quando estas não sabem que que estão infetadas.

“A epidemia está a mudar”, garante Takeshi Kasai, diretor da região do Pacífico Ocidental da OMS. "As pessoas nos 20, 30 e 40 anos estão cada vez mais a liderar a transmissão. Muitos não sabem que estão com o vírus. Isto aumenta o risco de passar aos mais vulneráveis", explicou o diretor numa conferência online.

"Entrámos numa nova fase da pandemia da Ásia-Pacífico. O que estamos a ver não é simplesmente um ressurgimento", declarou Kasai.

Surtos de infecção foram registados em países que pareciam ter já a situação controlada, como o Vietname, que até recentemente esteve três meses sem detetar transmissões domésticas.











Com Reuters.



