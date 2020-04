O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde alertou esta segunda-feira que "o pior ainda está para vir" no surto do novo coronavírus, fazendo soar novos alarmes sobre a pandemia, quando muitos países estão a começar a aliviar as medidas restritivas.

OMS: "O pior ainda está para vir"

O eritreu Tedros Adhanom Ghebreyesus não especificou exatamente por que razão acredita que o surto que infetou quase 2,5 milhões de pessoas e matou mais de 166 mil em todo o mundo pode piorar. Alguns especialistas apontaram, contudo, para a provável propagação futura da doença em África onde os sistemas de saúde estão muito menos desenvolvidos.



Tedros aludiu ainda à chamada gripe espanhola de 1918 como referência para o surto deste coronavírus. "Tem uma combinação muito perigosa e isto está a acontecer...como a gripe de 1918 que matou até 100 milhões de pessoas", afirmou aos repórteres em Genebra.

"Mas agora temos tecnologia, podemos evitar essa catástrofe, podemos evitar este tipo de crise. Confiem em nós. O pior ainda está pela frente", afirmou. "Vamos evitar esta tragédia". É um vírus que muitas pessoas ainda não compreendem".

