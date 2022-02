O objetivo do novo biobanco de armazenamento de amostras de vírus é melhorar e tornar mais rápida a partilha entre laboratórios e parceiros em todo o mundo. Além do Grão-Ducado, também Portugal faz parte do pequeno grupo de países da fase piloto.

OMS. Luxemburgo é o primeiro país a fornecer amostras do vírus que provoca a covid-19

O Luxemburgo é o primeiro país a fornecer amostras do vírus que provoca a covid-19 ao novo projeto BioHub, da Organização Mundial de Saúde (OMS), sobre o SARS-CoV-2.

O Laboratório Nacional de Saúde (LNS) foi designado pelo Ministério da Saúde para representar o país e ao Grão-Ducado junta-se, nesta iniciativa piloto, um pequeno grupo de países, onde se inclui Portugal. Itália, Egito, Tailândia, Suíça, Japão, El Salvador, África do Sul, Reino Unido e Peru são os restantes países que compõem esse grupo.

A OMS anunciou em novembro de 2020 a criação da primeira instalação BioHub, na Suíça. O fase piloto do projeto foi lançada em maio de 2021 . O objetivo deste BioHub é melhorar e tornar mais rápida a partilha de vírus e outros agentes patogénicos entre laboratórios e parceiros em todo o mundo.

Com sede em Spiez, Suíça, as instalações servirão de centro para a receção, sequenciação, armazenamento e preparação segura de materiais biológicos para posterior distribuição a outros laboratórios, como base para avaliações de risco e para apoiar a preparação global contra estes agentes patogénicos.

O BioHub permitirá aos Estados-membros da OMS partilhar materiais biológicos em condições pré-acordadas, incluindo padrões de biossegurança e outro tipo de regulamentação aplicável.

Na sequência dos resultados obtidos como projeto-piloto, no qual participam Luxemburgo e Portugal, o BioHub irá depois expandir-se, passando da recolha de amostras de SARS-CoV-2 e respetivas variantes para outros agentes patogénicos.

Essa expansão passará também por ligar os parceiros a outros repositórios e redes laboratoriais em 2022. Mas nesta primeira fase do projeto piloto da OMS, os países partilharão voluntariamente as suas amostras biológicas, no sistema virtual BioHub. As amostras serão depois disponibilizadas a entidades qualificadas para uso não-comercial ou comercial.

O objetivo deste sistema é ajudar a expandir os conhecimentos e a avançar o trabalho técnico sobre agentes patogénicos de alto risco, refere o comunicado conjunto do Ministério da Saúde e do LNS, que criou o primeiro biobanco do género no Grão-Ducado.

"Desde a identificação do primeiro caso de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 no Luxemburgo que se fala na criação de um biobanco microbiano, dedicado a assegurar o armazenamento de amostras clínicas para facilitar uma rápida caracterização dos vírus, quer por sequenciação quer por cultura viral", explica o mesmo comunicado.

Em maio de 2020, o LNS lançou então o LuxMicroBiobank, para acolher todas as amostras positivas do SARS-CoV-2 e para servir de recurso para a validação de novos métodos de diagnóstico no Luxemburgo. Desde então, esse biobanco reuniu mais de 37.000 amostras positivas do novo coronavírus.

"A pandemia atual ensinou-nos a importância da colaboração internacional e da preparação global para as doenças infecciosas emergentes. A iniciativa BioHub da OMS é um instrumento valioso na luta contra agentes patogénicos perigosos e orgulho-me de que o LNS tenha sido o primeiro a contribuir para esta iniciativa internacional com amostras covid-19", disse a ministra da Saúde, Paulette Lenert, citada no mesmo texto.

