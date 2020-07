A Organização Mundial da Saúde admite que é "difícil" concertar uma política global.

OMS diz que fechar fronteiras não é solução para travar a pandemia

Manter ou voltar as fechar as fronteiras não é uma estratégia "viável" para travar o novo coronavírus, segundo o Diretor de Situações de Emergência da OMS, Michael Ryan.

"Num país onde a incidência da doença é elevada, fechar a fronteira pode não fazer qualquer diferença", explica apesar de reconhecer que é "muito difícil definir uma política global".

Partindo do pressuposto de que a pandemia não pode paralisar o planeta, Michael Ryan defende que "as economias devem reabrir, as pessoas devem trabalhar, o comércio deve ser retomado".

Nesse sentido, insiste que qualquer encerramento das fronteiras ou quaisquer medidas restritivas "devem ser tomadas em conjunto com outras medidas" de segurança. Assim, insiste que os gestos barreira e o distanciamento social são mais eficazes que a proibição da livre circulação de pessoas.





