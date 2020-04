Vários dirigentes da Organização Mundial de Saúde apelaram aos diferentes governos para evitarem cair na tentação de levantar as restrições antes de controlarem a transmissão local do vírus. A OMS revelou ainda que nem todos os pacientes que conseguem recuperar da doença possuem os anti-corpos no seu organismo para evitar que possam voltar a ser infetados.

Sociedade 2 min.

OMS critica levantamento de restrições e põe em causa que não possa haver reinfeção

Bruno Amaral de Carvalho Vários dirigentes da Organização Mundial de Saúde apelaram aos diferentes governos para evitarem cair na tentação de levantar as restrições antes de controlarem a transmissão local do vírus. A OMS revelou ainda que nem todos os pacientes que conseguem recuperar da doença possuem os anti-corpos no seu organismo para evitar que possam voltar a ser infetados.

Administradores de algumas das maiores empresas portuguesas, juntamente com alguns profissionais de saúde, entre outros, apelaram esta segunda-feira ao regresso controlado do funcionamento da economia para evitar as consequências do isolamento no saldo do país. Em Espanha, as autoridades permitiram, hoje, o regresso ao trabalho de milhares de cidadãos que exercem funções incompatíveis com o teletrabalho. O facto é que são já vários os países em que se começam a levantar gradualmente algumas das restrições de confinamento social.

Contra as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), a Europa começa lentamente a dar oxigénio à economia mas a agência internacional de saúde avisa que o levantamento das medidas de emergência poderá promover o contágio, resultando em consequências graves e prolongadas no tempo. Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, Tedros Ahadnom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, explicou que “a covid-19 está a alastrar rapidamente” e que é mortal, “dez vezes mais mortal do que a pandemia de gripe de 2009".

A OMS apelou aos governos para que garantam o controlo da transmissão local, bem como a aplicação de medidas preventivas de controlo, antes de começarem a levantar as restrições impostas para travar a pandemia.

Anunciou que estão a trabalhar para assegurar o fornecimento de materiais como testes de diagnóstico, embora a concorrência entre países "ou mesmo entre regiões dentro de um país" como o "aumento dos preços" e a falta destes materiais são um "fracasso" que deve ser resolvido.

O representante da OMS reiterou que a deteção precoce das pessoas infetadas, os testes e o isolamento de cada caso, bem como o rastreio de cada pessoa contactada, "são essenciais para interromper a transmissão" do novo coronavírus, cujos casos duplicam a cada 3 ou 4 dias em alguns países.

Outro dado particularmente preocupante foi revelado por outro alto funcionário da OMS. Nem todos os pacientes que conseguem recuperar da doença possuem os anti-corpos no seu organismo para evitar que possam voltar a ser infetados. "No que diz respeito à recuperação e à reinfeção, penso que não temos uma resposta [para essa pergunta]. Essa é uma questão", afirmou, esta segunda-feira, o director executivo para os programas de emergência da OMS, Mike Ryan, a partir na Suíça.

A investigadora principal da OMS para a covid-19, Maria Van Kerkhove, corroborou as declarações de Mike Ryan e afirmou que um estudo preliminar baseado em doentes da cidade chinesa de Xangai revelou que enquanto alguns tinham uma resposta muito elevada ao agente patogénico, outros não tinham "nenhuma resposta de anti-corpos detetável".

