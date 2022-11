A organização apelou a uma mudança radical na forma como os cuidados intensivos neonatais são prestados às crianças de tenra idade.

OMS. Contacto pele com pele tem "grandes benefícios" para bebés prematuros

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou, esta terça-feira, o contacto pele com pele para bebés nascidos prematuros ou demasiado pequenos. Segundo aquela entidade, este método é preferível e mais benéfico em comparação com a permanência destes bebés numa incubadora.



A OMS apelou a uma mudança radical na forma como os cuidados intensivos neonatais são prestados às crianças de tenra idade. Para a agência, permitir que as mães ou outros cuidadores e bebés prematuros permaneçam próximos após o nascimento tem "grandes benefícios para a saúde", disse Karen Edmond, médica e pediatra da OMS, numa conferência de imprensa em Genebra.

"Gosto de pensar desta forma: o primeiro abraço com um dos pais é não só emocionalmente importante, mas absolutamente essencial para melhorar as hipóteses de sobrevivência e a saúde de bebés com peso inferior ao normal e prematuros", sublinhou.

Nascimentos prematuros são "problema de saúde pública"

Esta nova recomendação sobre o tratamento de bebés nascidos antes das 37 semanas de gravidez ou com peso inferior a 2,5 quilos aplica-se em todos os cenários, referiu a OMS.

O contacto imediato pele com pele deve ser assegurado "mesmo para bebés com dificuldades respiratórias", disse a agência da ONU, sublinhando que "eles também precisam de contacto próximo com as suas mães desde o nascimento".

Para a OMS, os nascimentos prematuros são um "problema de saúde pública urgente" que afeta 15 milhões de bebés por ano, ou seja, um em cada 10 nascimentos.

Na revisão das suas recomendações, a OMS faz 25 recomendações sobre a gestão de bebés prematuros, incluindo 11 novas desde a última atualização, em 2015.

Estas recomendações cobrem todas as áreas e sublinham a importância do aleitamento materno de bebés prematuros.

OMS apela à reorganização de cuidados intensivos neonatais

E pela primeira vez, as diretrizes também incluem recomendações sobre o envolvimento familiar, incluindo um apelo à reorganização das unidades de cuidados intensivos para que a mãe e o bebé possam permanecer juntos.

Para Karen Edmond, é importante manter "o bebé em contacto pele a pele 24 horas por dia, mesmo que ele ou ela tenha de estar em cuidados intensivos".

As diretrizes também propõem pela primeira vez que seja dado mais apoio psicológico e financeiro aos familiares de bebés prematuros.

"A licença parental é essencial para ajudar as famílias a cuidar da criança", disse a responsável, acrescentando que os pais de bebés prematuros devem receber apoio financeiro e profissional suficiente, bem como visitas domiciliárias após a alta do hospital.

