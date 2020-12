OMS confirma que só a Rússia ofereceu a sua vacina ao pessoal da ONU

Vacina anti-covid. Transporte e armazenamento são um desafio para o Luxemburgo

Para distribuir as vacinas anti-covid pela população, o Ministério da Saúde e peritos em logística estão a trabalhar em conjunto há semanas para encontrar as melhores soluções. Este é um grande desafio, em particular devido à gestão do armazenamento a baixas temperaturas de algumas das vacinas.