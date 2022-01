"A Omicron é mortal, pode causar morte (...). Talvez um pouco menos do que a [variante] Delta, mas quem pode dizer o que a próxima variante pode gerar?", disse Catherine Smallwood, responsável pelas situações de emergência na OMS Europa.

OMS alerta para risco acrescido de uma nova variante devido à Omicron

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou esta terça-feira para o risco acrescido do aparecimento de uma nova variante do coronavírus que causa a covid-19, eventualmente mais perigosa, devido à multiplicação de infeções com a variante Ómicron, mais transmissível.



"Quanto mais a Omicron se espalha, mais se transmite, mais se replica e mais é suscetível de gerar uma nova variante. Atualmente, a Omicron é mortal, pode causar morte (...). Talvez um pouco menos do que a [variante] Delta, mas quem pode dizer o que a próxima variante pode gerar?", disse, em declarações à agência noticiosa francesa AFP, Catherine Smallwood, responsável pelas situações de emergência na OMS Europa.

Devido à circulação da variante Omicron, a Europa - onde vários países, incluindo Portugal, superaram recordes diários de infeções com o SARS-CoV-2 - voltou a ser o epicentro da pandemia da covid-19.

Desde o início da pandemia, em 2020, a Europa registou mais de 100 milhões de infeções.

"Estamos numa fase muito perigosa"

Na última semana de 2021, o continente teve mais de cinco milhões de novos casos. "[O que] ofusca quase tudo o que vimos até agora", afirmou Catherine Smallwood.

"Estamos numa fase muito perigosa, as taxas de contágio aumentam de maneira muito significativa na Europa Ocidental e o seu impacto real ainda não é claro", sustentou.

A responsável da OMS advertiu, no entanto, que "quando o número de casos aumenta significativamente é provável que um número muito maior de pessoas com doenças graves acabe no hospital ou até morra".

