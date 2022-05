De acordo com um novo estudo da organização, divulgado esta terça-feira, o excesso de peso e a obesidade representam mais de 13% das mortes no continente.

Sociedade 2 min.

Saúde

OMS alerta para 'epidemia' de excesso de peso e obesidade na Europa

AFP Uma "epidemia" de excesso de peso e obesidade, responsável por mais de 1,2 milhões de mortes por ano, grassa na Europa, afirmou a Organização Mundial de Saúde (OMS) esta terça-feira num novo relatório.

"As taxas de excesso de peso e de obesidade atingiram proporções epidémicas em toda a região e continuam a aumentar", disse em comunicado o ramo europeu da organização que junta 53 países.

Na Europa, quase um quarto dos adultos são agora obesos, tornando a prevalência da obesidade mais elevada do que em qualquer outra região com exceção das Américas, de acordo com a OMS.

Quase 10% dos jovens sofrem de excesso de peso no Luxemburgo A taxa de excesso de peso aumenta com a idade, revelam os dados do Ministério da Saúde.

Nenhum país da região pode atualmente afirmar estar a impedir a progressão e a escala do problema, que se evidenciou durante a pandemia de Covid-19, contexto em que o excesso de peso era um fator de risco.

"O aumento do índice de massa corporal é um fator de risco importante para doenças não transmissíveis, incluindo o cancro e as doenças cardiovasculares", afirmou Hans Kluge, diretor da OMS Europa, citado no relatório.

Obesidade subiu 138% desde 1975

Estima-se que o excesso de peso e a obesidade estejam na origem de mais de 1,2 milhões de mortes por ano, representando mais de 13% das mortes na região, de acordo com o estudo.

Segundo a OMS, a obesidade causa pelo menos 13 tipos diferentes de cancro e é suscetível de ser diretamente responsável por pelo menos 200.000 novos casos de cancro por ano.

"Espera-se que este número aumente ainda mais nos próximos anos", advertiu a organização.

Os últimos dados completos disponíveis, de 2016, mostram que 59% dos adultos e quase uma em cada três crianças (29% dos rapazes e 27% das raparigas) têm excesso de peso no continente europeu.

Em 1975, apenas 40% dos adultos europeus apresentavam excesso de peso.

A prevalência da obesidade entre adultos subiu 138% desde então, com um aumento de 21% entre 2006 e 2016.

Casos de obesidade infantil quase duplicaram durante a crise sanitária Os autores analisaram exames regulares a quase 50 mil crianças e os dados mostram que a proporção de crianças obesas quase duplicou nos dois anos da crise sanitária, de 2,8% para 4,6%.

Pandemia afetou hábitos alimentares e desportivos

De acordo com a OMS, a pandemia de Covid-19 ajudou a avaliar o impacto da epidemia de excesso de peso na região.

Paralelamente, as restrições (encerramento de escolas, confinamentos) "levaram a um aumento da exposição a certos fatores de risco que influenciam a probabilidade de uma pessoa ser obesa ou ter excesso de peso", sublinhou Kluge.

A pandemia está a causar mudanças adversas nos hábitos alimentares e desportivos, cujos efeitos duradouros devem ser invertidos, apelou a OMS.



"As intervenções políticas que têm como alvo os aspetos ambientais e comerciais da má nutrição (...) são provavelmente as mais eficazes para inverter a epidemia", estimou o responsável.

Outras medidas incluem a tributação de bebidas açucaradas, o subsídio de alimentos saudáveis, a limitação da comercialização de alimentos não saudáveis a crianças e a promoção da atividade física ao longo da vida.