OMS admite que a pandemia está a abrandar

À excepção do sudeste asiático e Mediterrâneo oriental, o número de infetados e mortos está a cair.

O crescimento do número de infeções pelo novo coronavírus e das mortes provocadas pela covid-19 tem abrandado, excepto nas regiões do Sudeste Asiático e na zona oriental do Mediterrâneo. A conclusão é dos especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e foi avançado no debate epidemiológico, desta segunda-feira.

“Mais de 1,7 milhões de novos casos de covid-19 e 39 mil mortes foram reportadas pela OMS na semana que terminou a 23 de Agosto, um decréscimo de 4% no número de casos e de 12% no número de mortes, em relação à semana anterior”, avançou a Organização.



Excepções

No outro lado da balança, a Índia e o Nepal ajudam a puxar para cima a estatística dos infetados pela pandemia no Sudeste Asiático. Só nesta região registou-se um aumento de 28% das novas infeções e de 15% das mortes associadas ao novo coronavírus. Neste panorama, a Índia continua a ser o país com o maior número de casos em toda a Ásia, enquanto o Nepal assiste a uma uma rápida propagação da doença.

Por outro lado e muito abaixo, a região oriental do Mediterrâneo também é uma execepção à regra, com um aumento de 4% do número de infeções. Líbano, Tunísia e Jordânia lideram a lista dos países mais afetados pela pandemia nesta área geográfica.

