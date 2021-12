Omicron. Vacina de reforço protege em 85% forma grave da doença

O estudo, que foi conduzido pela equipa de investigadores do Imperial College London, é baseado em informações ainda limitadas sobre a nova variante.

Investigadores do Reino Unido analisaram o provável impacto que uma terceira dose da vacina contra a covid-19 poderá ter na infeção com a nova variante Omicron e garantem que o reforço confere cerca de 85% de proteção contra a forma grave da doença.

A proteção é um pouco mais baixa em relação a outras variantes, mas continuam a ser boas notícias, uma vez que evita hospitalizações.

Segundo a BBC, o estudo, que foi conduzido pela equipa de investigadores do Imperial College London, é baseado em informações ainda limitadas sobre a Omicron, por isso os cientistas afirmam que existe um elevado grau de incerteza nestas primeiras projeções.

O trabalho preliminar da equipa de investigadores indica, no entanto, que haverá uma queda na eficácia da vacina contra esta nova variante. A verdade, é que mesmo com uma dose de reforço da vacina, a proteção contra a forma grave da doença é de cerca de 85% no caso da Omicron - entre 80 a 85,9% -, em comparação com cerca de 97% no caso da variante Delta.





