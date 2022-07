A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, foi capa da revista Vogue e as imagens - inclusive, com Zelensky - estão a dividir opiniões.

Sociedade 3 min.

Guerra na Ucrânia

Olena Zelensky na capa da Vogue. Frivolidade ou "o velho sexismo"?

Ana Patrícia CARDOSO A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, foi capa da revista Vogue e as imagens - inclusive, com Zelensky - estão a dividir opiniões.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e a primeira-dama, Olena Zelenska, fotografaram juntos para a edição de outubro da revista Vogue norte-americana em que Olena é a capa da edição. A primeira-dama ucraniana é descrita como o "retrato de bravura". As imagens foram captadas pela lente da prestigiada fotógrafa Annie Leibovitz, no palácio presidencial, em Kiev.

No texto, um perfil sobre a primeira-dama, pode ler-se que "não existe nenhum guião predeterminado para primeiras-damas em tempo de guerra e, por isso, Olena Zelenska encarregou-se de determinar uma abordagem própria". Talvez seja isso mesmo que esteja a tentar fazer, numa guerra que começou em fevereiro e já arrasou o seu país.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

No artigo Olena também fala do profundo impacto do conflito. "Estes foram os meses mais horríveis da minha vida, assim como de todos os ucranianos", revelou na sua língua materna, filtrada através de um tradutor. "Francamente, penso que ninguém está consciente de como temos conseguido lidar emocionalmente". Confessa que a sua maior inspiração são os seus compatriotas ucranianos: "estamos ansiosos pela vitória". Não temos dúvidas de que prevaleceremos. E é isto que nos faz continuar", disse à revista.

Numa outra fotografia, a primeira-dama surge entre soldados do sexo feminino, no aeroporto da capital ucraniana, numa tentativa de dar visibilidade às mulheres que estão na linha da frente.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Olena foi a protagonista de um momento inédito recentemente. Foi a primeira vez que a primeira-dama de um país estrangeiro falou na sede do Senado e da Câmara dos Representantes (as duas câmaras do Congresso) americana. Para esta guionista de comédia, que sempre preferiu estar atrás do palco, a guerra empurrou-a para um lugar de destaque mundial.

Para a sessão com a revista, Zelensky acompanhou a mulher em alguns momentos. Foram fotografados abraçados, de mãos dadas, em momentos de cumplicidade - ele sempre de uniforme militar.

Esta pode ser mais uma tentativa de chegar a vários públicos e de uma maneira menos óbvia. Tem sido, aliás, a abordagem da presidência, que faz um relato detalhado e diário do que está a acontecer no terreno, através das redes sociais, desde que a invasão russa aconteceu, no início do ano. Para muitos, Zelensky tornou-se mesmo uma espécie de imagem pela liberdade que não se via desde Winston Churchill.

Casal Zelensky. “A nossa relação está em pausa” devido à guerra “Nós como todas as famílias estamos à espera de nos reunirmos outra vez”, declara a mulher do presidente ucraniano numa entrevista onde fala dos filhos e do seu sofrimento.

No entanto, há quem tenha considerao a entrevista de Olena para uma revista de moda em tempos de guerra um ato "frívolo". As críticas nas redes sociais multiplicaram-se.

"Meu Deus, o nível de frivolidade é estratosférico. Leibovitz, a mulher de Zelensky e a revista Vogue. A guerra como decoração. O Ocidente e as suas elites, são a corte de Maria Antonieta", diz um utilizador do Twitter.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

"Soldados ucranianos morrem em massa todos os dias. Zelensky: vamos fazer um sessão de fotos para a Vogue", ironizou outro internauta.



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O "velho sexismo"

Há, no entanto, quem veja a decisão com bons olhos e aplauda a iniciativa de dar destaque a Olena.

"As fotografias da Zelensky para a Vogue são as maiores não-controvérsias do ano. Garanto que nenhuma das pessoas que se queixam se deu ao trabalho de ler o artigo que chama a atenção para a guerra. Se o tivessem feito, poderiam ter realmente aprendido alguma coisa", considera um utilizador do Twitter.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

"Honestamente? O "ultraje" por causa desta filmagem é apenas o velho sexismo. É um perfil na Vogue sobre Olena e o incrível trabalho que ela está a fazer pelo seu país. Ela está a ajudar a manter a Ucrânia na mente e no coração das pessoas. É também uma bela imagem de força, resiliência e amor", lê-se num outro tweet.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

"As pessoas que se queixam sobre a sessão de Olena não percebem porque é que esta escolheu fazê-la", considera um outro utilizador.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.