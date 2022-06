A avó deixa-me comer doces, está-se nas tintas para esse pão moderno que tu comes (nem há disso cá), não olha para rótulos todos antes de eu escolher coisas no supermercado e não me pede para fazer exercícios de respiração. A Avó é cool, mãe.

Olá mãe. Está tudo bem aqui, mas a avó não tem wifi

Gostei desta ideia que tu me deste de fazer um diário nas férias. Eu sei que tu preferias que eu escrevesse à mão, mas – Daaah – tem dó. Os teclados foram inventados para isto. Além disso, se eu me arrependesse de escrever alguma coisa e riscasse, já sei que tu ias tentar ver o texto original. Eu conheço-te, és minha mãe.

Esta cena do diário é fixe porque no próximo ano posso ler isto tudo outra vez e pensar se quero mesmo voltar a passar duas semanas com os avós aqui na aldeia, numa casa que não tem wifi, não tem Netflix e onde não tenho o tablet do pai para jogos. Mas pronto, eu sei que sou a neta mais velha e que tenho de aproveitar os avós enquanto eles têm saúde. E que eles gostam de me ter cá. E tenho cá alguns amigos, por isso não assim tãããão mau. Só um bocado seca.

O problema, mãe, é que os miúdos que estão cá são todos parvos. São rapazes, têm a minha idade. E os rapazes da minha idade são parvos. Os mais fixes são os mais velhos. E estes, com quem eu brincava quando era pequena, agora já não me dizem muito.

As miúdas não, elas são porreiras. Umas já conhecia, outras são amigas e primas que vieram com elas. Há aqui gente do Porto, de Braga, de Évora e alguns emigrantes: França, Suíça e Luxemburgo. Costumamos encontrar-nos em casa de uma delas porque os pais fizeram obras há pouco tempo e investiram numa coisa essencial: internet. Aquela casa tem wifi e ar condicionado. É um oásis.

Tinhas perguntado pelos avós: estão bem. O avô está surdo que nem uma porta e passa a vida a perguntar-se se eu já tenho namorado. Já lhe disse que tenho só 13 anos, mas tentei explicar-lhe que já dei um linguado, só que a avó abriu muito os olhos e eu calei-me (não, mãe, não foi outro linguado, foi esse de que tu também sabes porque eu te contei). A avó tem dores na anca. Sou eu que levo os sacos quando vamos às compras e ela apoia-se em mim para ir à missa – sim, mãe, eu fui à missa com a avó!

Ela há dias quis comprar-me umas t-shirts no supermercado da vila, porque eram baratas e eram para sujar na terra e usar só por aqui, mas tive de dizer que nem morta usava aquilo. E que já não brinco na terra. E que se quiser comprar alguma coisa, temos de ir a algum sítio onde vivam mais de dez mil pessoas e haja lojas giras.

E olha, é mesmo verdade o que disseste: os avós servem para estragar o que tu e o pai tentam orientar. A avó deixa-me comer doces, está-se nas tintas para esse pão moderno que tu comes (nem há disso cá), não olha para rótulos todos antes de eu escolher coisas no supermercado e não me pede para fazer exercícios de respiração. A Avó é cool, mãe.

Eu... bem, vais ficar orgulhosa de saber que não estou armada em esquisita com a temperatura da água no duche, porque tenho tomado banho de mangueira no quintal. E não resmungo para pôr a mesa quando a avó pede. E até já lavei a louça – o avô diz que gasta muita água e muita luz e devíamos poupar.

E antes que penses que eu vou ser isto tudo quando voltar para casa... esquece. Há coisas que só fazemos com os avós. Se no próximo ano me deixares trazer uma amiga e convenceres os avós a instalar wifi, ainda penso em regressar. E nessa altura já devo ter dado dois linguados.

