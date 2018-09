A ONG de solidariedade sindical da OGBL está em negociações com a União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical (UNTC-CS) para a futura criação de um centro de formação sindical e profissional na capital do arquipélago. Mas até lá chegar, a prioridade vai ser a formação de uma equipa de trabalho.

OGBL vai formar sindicatos em Cabo Verde

Henrique DE BURGO A ONG de solidariedade sindical da OGBL está em negociações com a União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical (UNTC-CS) para a futura criação de um centro de formação sindical e profissional na capital do arquipélago. Mas até lá chegar, a prioridade vai ser a formação de uma equipa de trabalho.

“Temos orçamento para a construção de um centro, mas a nossa prioridade é começar pelo conteúdo, pela formação. Como não precisamos de esperar pela assinatura do protocolo de construção do centro, vamos alugar um espaço com uma sala de formação para criamos uma estrutura autónoma, com uma equipa de trabalho que vai apoiar os sindicatos em Cabo Verde”, garantiu ao Contacto o responsável da “OGBL solidariedade sindical”, Armand Drews.

Quanto à construção do futuro centro de formação sindical e profissional, prevista para a cidade da Praia, ainda não há data marcada para o arranque das obras. Certo mesmo é que terá lugar apenas “depois da assinatura do protocolo” entre as maiores centrais sindicais dos dois países, refere Armand Drews.

Com a intensificação da cooperação bilateral entre o Luxemburgo e Cabo Verde, recentemente mais direcionada para as relações económicas e comerciais, a “OGBL solidariedade sindical” prevê uma “maior aproximação entre os trabalhadores” dos dois países. “Nesta ótica, uma colaboração entre as forças sindicais cabo-verdianas e luxemburguesas parece lógica ou pelo menos indicada”.



Com esta presença física em Cabo verde, a “OGBL solidariedade sindical” espera, na prática, “reforçar as capacidades dos representantes sindicais na defesa dos trabalhadores” e “reforçar os conhecimentos e as competências da população cabo-verdiana em matéria de proteção social e de direito do trabalho”.

Esta não será a primeira parceria entre a OGBL e a UNTC-CS, que agrupa 19 sindicatos do arquipélago.

A título de exemplo, as duas partes assinaram em 2012 um projeto social com o objetivo de informar a população cabo-verdiana sobre a Segurança Social e o direito laboral através das novas tecnologias da comunicação. Em 2015, o Grão-Duque Henri e o Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, chegaram a visitar um projeto da ONG, levado a cabo pelo Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão.