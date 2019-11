O encontro está marcado para as 18h desta quinta-feira, na comuna de Ettelbruck.

OGBL organiza conferência sobre proteção social em Cabo Verde

A Organização Não Governamental "OGBL Solidarité Syndicale" organiza hoje uma conferência aberta ao público sobre a proteção social em Cabo Verde.

O encontro está marcado para as 18h, na sede da comuna de Ettelbruk.

A conferência insere-se no quadro do projeto "SENS 2019" da OGBL, financiado pela cooperação luxemburguesa, e tem como principal objetivo "ilustrar a importância do desenvolvimento e da defesa da proteção social, em prol de uma sociedade moderna", refere o sindicato em comunicado.

Entre os oradores presentes, destacam-se o membro do comité executivo da OGBL, Carlos Pereira, e o antigo diretor de Inspeção Geral da Segurança Social, Raymond Wagener.

Do lado de Cabo Verde, participam no evento o sociólogo e agente local do projeto "centro de formação sindical" da OGBL, Nardi Sousa, e a coordenadora nacional para a proteção social do arquipélago, junto da Organização Mundial do Trabalho, Joana Borges Henriques.

