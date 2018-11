A ONG "OGBL Solidarité syndicale" vai participar na criação do futuro Centro de Formação Sindical e Profissional em Cabo Verde.

OGBL financia criação de centro de formação sindical e profissional em Cabo Verde

A ONG "OGBL Solidarité syndicale" vai participar na criação do futuro Centro de Formação Sindical e Profissional em Cabo Verde.

A assinatura do acordo de cooperação e de financiamento deste centro teve lugar na segunda-feira, entre a OGBL, a União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde e a Federação das Associações Cabo-Verdianas do Luxemburgo.



"Uma das formas de combater a globalização selvagem é desenvolver o sindicalismo no mundo, daí a importância de criar este centro. E fazemo-lo em Cabo Verde porque temos laços profundos com o país, já que parte da nossa imigração no Luxemburgo é cabo-verdiana", refere o presidente da ONG "OGBL Solidarité Syndicale", Jean-Claude Reding.



Da esquerda para a direita: Sónia Neves, da "OGBL Solidarité Syndicale", Armand Drews, chefe de projetos, Jean-Claude Reding, presidente da "OGBL Solidarité Syndicale", André Roeltgen, presidente da OGBL, Joaquina de Almeida, secretária-geral da UNTC, Antónia Dahm do Rosário, vice-presidente da FACVL, e Albertina Ferreira, vice-presidente da Comissão das Mulheres Sindicalistas da UNTC-CS. Foto: OGBL

"A OGBL tem por tradição promover a cooperação com os sindicatos dos países de onde provêm os trabalhadores imigrantes do Luxemburgo, porque nos interessamos pelas especificidades de cada um dos nossos membros", salientou, por seu turno, o presidente da OGBL, André Roeltgen.

Orçado em um milhão de euros, o Ministério da Cooperação do Luxemburgo vai financiar 80% do projeto e a OGBL os restantes 20%. O futuro centro de formação vai ser construído no bairro do Plateau, na capital, cidade da Praia, e deverá ser inaugurado em maio de 2021.



A principal missão deste centro será "formar dirigentes sindicais" que vão "reforçar o diálogo social e as negociações coletivas, mas também a defesa e a promoção da proteção social dos trabalhadores cabo-verdianos", refere a secretária-geral da UNTC, Joaquina de Almeida.



Foto: OGBL

Prioridade às mulheres e aos jovens



Ainda de acordo com a sindicalista cabo-verdiana, a prioridade das formações vai para as mulheres e os jovens. "Haverá uma discriminação positiva especialmente em favor das mulheres, já que estas representam mais de metade da população. Mas como são frequentemente elas as chefes de família, também nas famílias monoparentais, participam pouco na vida ativa e sindical. O nosso sindicato conta com 30 mil membros e menos de 20% são mulheres. O centro de formação vai acolher trabalhadores, desempregados, e jovens recém-licenciados que não encontram emprego", explica Joaquina de Almeida.

"Será dada também uma atenção especial aos jovens, já que 40% destes estão no desemprego", acrescenta a secretária-geral da maior e mais antiga confederação sindical de Cabo Verde, que engloba 20 sindicatos.

Foto: OGBL

Formações em línguas e no turismo de baixo impacto ambiental



Quanto ao conteúdo das formações, a OGBL propõe formações em línguas e no turismo de baixo impacto ambiental, já que o turismo é um setor importante do país.

"As aulas deverão ser dadas no mesmo modelo que as formações de adultos da Câmara dos Assalariados do Luxemburgo (CSL). Mas temos primeiro de definir com a UNTC a estrutura do centro e o programa das formações. A missão do centro é desenvolver as competências dos sindicalistas e dos trabalhadores cabo-verdianos, levar a cabo uma política de promoção do emprego e dos direitos laborais, promover a proteção social, reforçar o diálogo social e, por extensão, conseguir reduzir a pobreza e a exclusão social em Cabo Verde", recorda o chefe de projetos da ONG "OGBL Solidarité Syndicale", Armand Drews.



O conselho de administração do centro de formação será composto por um representante de cada um dos signatários do projeto. O centro contará também com uma comissão consultiva constituída por uma plataforma que reúne as ONG ativas em Cabo Verde.



Para celebrar a assinatura do acordo, a ONG organizou no fim de semana uma "Jornada Cabo-Verdiana", em Lamadelaine, com o objetivo de angariar fundos para a construção do centro de formação.