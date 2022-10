A central sindical refere que esta reestruturação trará mais força à sua organização e permitirá, no futuro, responder melhor às necessidades dos trabalhadores dos setores em causa.

Sindicatos

OGBL extingue sindicato de Alimentação e Hotelaria

Henrique DE BURGO A central sindical refere que esta reestruturação trará mais força à sua organização e permitirá, no futuro, responder melhor às necessidades dos trabalhadores dos setores em causa.

A central sindical OGBL decidiu reorganizar a sua estrutura interna, com o objetivo de conseguir uma maior eficácia no setor alimentar.

Depois de uma reunião, na quarta-feira, com mais de 130 delegados e ativistas, a OGBL decidiu extinguir o sindicato de Alimentação e Hotelaria.

A parte do setor "Horeca e restauração coletiva", do extinto sindicato, vai ser incluída no sindicato do Comércio, enquanto a parte da "produção alimentar" vai ser integrada no sindicato do setor Químico, que faz parte dos sindicatos da Indústria da OGBL.

