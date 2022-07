Sindicato considera que estas profissões têm de ser mais atrativas.

OGBL exige mais médicos no norte do Luxemburgo

A central sindical OGBL quer mais médicos generalistas, especialistas e enfermeiros no norte do Luxemburgo. De acordo com o sindicato, a população desta região do país exige trajetos e tempos de espera mais curtos no que toca aos cuidados de saúde.

Em comunicado, o sindicato frisa que, para continuar a garantir cuidados de saúde adequados, é indispensável e importante que haja uma adaptação dos serviços de urgência dos hospitais ao crescimento da população.

A OGBL defende uma redução dos tempos de espera através de uma melhoria dos equipamentos técnicos nos hospitais e de um "aumento imperativo" do número de médicos e enfermeiros. Em particular, considera que tem de haver um desenvolvimento dos serviços de saúde pediátricos e geriátricos, isto porque, explica, "o número de crianças, idosos, e pessoas dependentes que vive naquela região está em aumento constante".

Os sindicalistas sublinham ainda que "poder beneficiar de cuidados de saúde básicos é um direito fundamental", acrescentando que a oferta no norte do país tem de responder à procura. "A geografia própria de um meio rural requer um reforço dos serviços de urgência. Os serviços vitais devem poder ser prestados num prazo de 15 minutos", diz a OGBL.

A estrutura sindical avisa que "as profissões do setor da saúde enfrentam um enorme desafio", perante o número insuficiente de médicos e enfermeiros que todos os anos concluem os cursos. Mas para o sindicato não há volta a dar: estas profissões têm de ser mais atrativas. A OGBL alerta também que o setor da saúde não deve, em momento algum, ser privatizado.

