OGBL diz que concurso da Adecco "levanta questões" sobre condições de trabalho

Maria MONTEIRO O maior sindicato luxemburguês classificou o anúncio publicado em janeiro pela agência de trabalho temporário, que incluía uma viagem paga à Grécia, como uma "manobra de marketing" e alertou para as situações de precariedade e irregularidade contratual vividas por estes trabalhadores.

A OGBL defende a urgência da implementação de reformas legais que confiram maior proteção aos trabalhadores temporários, que em muitos casos "têm de enfrentar não só condições de trabalho difíceis, mas também ilegais", afirma a central sindical em comunicado de imprensa.

Entre os exemplos enumerados estão as irregularidades contratuais, como "contratos assinados com a agência de trabalho temporário após o prazo legal (ou mesmo no final do trabalho)" ou contratos renovados semanalmente, mesmo quando as pessoas trabalham há anos na mesma empresa, a tardia ou inexistente filiação na segurança social, "o incumprimento do salário social mínimo" e a exclusão deses funcionários dos benefícios da empresa.

OGBL questiona necessidade de incentivo

O sindicato tomou como pretexto a oferta de emprego publicado pela Adecco no mês passado — a empresa prometia presentear os seus colaboradores com uma semana de férias para dois na Grécia, desde que trabalhassem durante pelo menos um dia, com "qualquer forma de contrato", entre 19 de janeiro de 31 de Março —, para reivindicar melhores condições para os trabalhadores inseridos neste regime. Na altura, a Adecco tinha mais de dez mil vagas disponíveis.

Para a OGBL, este processo de recrutamento trata-se de "uma manobra de marketing bastante original" e "pode dar a impressão de que os trabalhadores da agência são valorizados e recebidos de braços abertos enquanto desfrutam de grandes condições de trabalho", mas "levanta questões" sobre a real necessidade de criar um incentivo para levar os trabalhadores a inscreverem-se numa agência de trabalho temporário, seja esta ou outra.

Dossiê para regular o trabalho temporário

Por outro lado, é lançada outra questão: "os candidatos a emprego tornaram-se mais relutantes em inscrever-se numa agência de trabalho temporário no período pós-covid?". Ainda não há dados que respondam, mas é de recordar que os trabalhadores temporários "estiveram entre as vítimas da pandemia".

Em Março de 2020, aquando do anúncio de confinamento do Governo, várias dezenas de trabalhadores neste regime contactaram a central sindical porque as empresas onde estavam "os tinham pressionado a assinar um acordo de cessação do contrato de trabalho sem qualquer compensação extra legal".

Depois de, em Dezembro de 2019, se ter reunido com o antigo ministro do trabalho Dan Kersch para apresentar um conjunto de reivindicações de regulamentação do trabalho temporário, a OGBL torna a apelar a que este dossiê seja retomado nas próximas reuniões do Comité Permanente do Trabalho e Emprego (CPTE).

