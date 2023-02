Segundo a OGBL, os direitos e interesses dos trabalhadores das escolas europeias no Luxemburgo nem sempre são respeitados.

Trabalho

OGBL defende aplicar lei luxemburguesa em escolas europeias

É preciso "respeitar os direitos dos trabalhadores, tanto a nível nacional, como internacional". É o que reivindica a central sindical OGBL a propósito da situação nas escolas europeias sediadas no Luxemburgo mas cujos estatutos são estabelecidos pelo Conselho Superior Europeu em Bruxelas.



Segundo o sindicato, estes estatutos opõem-se em vários aspetos ao direito nacional, o que dá origem a certas incoerências. Para melhorar a situação dos docentes que trabalham nas escolas europeias, a OGBL reivindica uma melhor colaboração com os sindicatos do país e mais transparência por parte do Conselho Superior Europeu, que deveria, no seu entender, aplicar o direito do trabalho luxemburguês.

Segundo a OGBL, os direitos e interesses dos assalariados das escolas europeias no Luxemburgo nem sempre são respeitados, nomeadamente no que diz respeito ao tempo de trabalho, ao salário ou ainda às missões levadas a cabo pelas delegações de trabalhadores.



